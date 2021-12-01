Лжеминера отправили на лечение

Жителя Севастополя направили на принудительное психиатрическое лечение за ложное сообщение о минировании автобуса.

Жителя Севастополя направили на принудительное психиатрическое лечение за ложное сообщение о минировании автобуса.

К жителю Севастополя, сообщившему о минировании автобуса, постановлением Ленинского районного суда от 1 декабря 2021 года применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.

В ходе следственных действий было установлено, что 31-летний подсудимый с ножом в руках угрожал убийством на остановке общественного транспорта «Площадь Суворова». Позже он, находясь в салоне автобуса с экскурсионной группой с малолетними детьми, сообщил ложные сведения о минировании автобуса.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.