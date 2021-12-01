Кипарисы засохли из-за благоустройства

Когда ремонтировали дорогу-дублер четной стороны улицы Вакуленчука, повредили корни деревьев. Прошло два года, деревья засохли и их спилили.

Когда ремонтировали дорогу-дублер четной стороны улицы Вакуленчука, повредили корни деревьев. Прошло два года, деревья засохли и их спилили.

ГБУ «Парки и скверы» совместно с комиссией из Севприроднадзора провели мониторинг деревьев вдоль ул.Вакуленчука, после чего был составлен акт на снос зеленых насаждений и учреждению выдали порубочный билет №126/10-30 от 30.07.2021.

«В настоящее время работы ведутся согласно порубочному билету», — такой информацией подведомственная горхозу организация радостно поделилась с горожанами в соцсетях 29 ноября.

Казалось бы, молодцы, что убирают старые, засохшие деревья, что наглядно продемонстрировано на фото: работник ГБУ с бензопилой в руках на фоне уже спиленных кругляков нацелился на очередную ветку кипариса.

Действительно, молодцы, если не знать предысторию вопроса, о которой в свое время и не однажды писала «Севастопольская газета».

С прицелом на века

А началось все в апреле 2003 года, когда жители улицы Вакуленчука и пл.50-летия СССР вдруг обнаружили высаженные буквально за ночь взрослые кипарисы, туи и сосны. Причина срочного озеленения — намеченный на 30 апреля визит в Севастополь президентов Украины Леонида Кучмы и России Владимира Путина.

Взрослые деревья из базового питомника экзотических растений высаживали по заказу Гагаринской госадминистрации. Возраст кипарисов на тот момент был примерно 25 лет. Дендролог питомника Игорь Гаевский уверял, что должном уходе, правильной подкормке и своевременном поливе деревья должны отлично прижиться и расти на радость жителям района долгие годы. Тем более, что кипарисы живут до двух тысяч лет, туя — до 200 лет, сосна крымская — до 500-600 лет.

Будучи убежден в хорошей приживаемости деревьев, дендролог тогда беспокоился об одном — чтобы деревья не украли. Именно по этой причине решено было отказаться от высадки молодых саженцев.

Увы, он тогда не знал, что спустя полтора десятка лет на ул.Вакуленчука придут благоустроители.

Асфальт кладут — корни рубят

В марте 2019 года на дублере появились рабочие и дорожная техника для того, чтобы по инициативе теперь уже Гагаринского муниципалитета отремонтировать дорогу и внутриквартальные проезды. Радость по поводу активно начавшихся дорожных работ со стороны местных жителей вскоре сменилась недоумением и негодованием из-за варварского отношения исполнителей к растущим вдоль дублера зеленым насаждениям.

Для начала рабочие бульдозером и экскаватором выкорчевали бордюры и старый асфальт, не считаясь с растущими у проезжей части зелеными насаждениями: кусты можжевельника казацкого сгребали, корни и стволы взрослых кипарисов безжалостно подрезали.

Настойчивые попытки жителей окрестных домов призвать рабочих к бережному отношению к деревьям натыкались на языковое непонимание. Уже тогда было очевидно, что кипарисы и туи после такого варварского к ним отношения долго не проживут, а виновные едва ли будут наказаны.

Теперь эти предположения нашли ожидаемое подтверждение. Вместо штрафов с подрядчика за уничтожение растений (с юрлиц до 500 тысяч рублей), на уничтоженные деревья выдали порубочные билеты.

Это же куда проще, чем заставить подрядчика ответить за содеянное, хотя бы в рамках тех самых гарантийных обязательств по восстановлению утраченного, которые они брали на себя, начиная благоустройство.