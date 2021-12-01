Белоруссии не нужно принимать дополнительных законов для признания Крыма

Белоруссии не нужно принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма не только в силу союзнических отношений, но и как стране, уважающей суверенитет России, согласно Уставу ООН.

Белоруссии не нужно принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма не только в силу союзнических отношений, но и как стране, уважающей суверенитет России, согласно Уставу ООН.

Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 1 декабря, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Для этого не надо ничего делать. Никаких законов принимать не надо. У Белоруссии не просто дипломатические отношения с РФ, а союзнические отношения. Но даже и для стран, у которых нет такого формата отношений с РФ, не требуется никаких специальных законодательных актов принимать. Если это страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию, на которую распространяются полномочия того правительства, руководства, которое в России существует. Если кому-то там это было не до конца понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым — часть России де-факто и де-юре. Де-факто — был всегда, а де-юре — стал после референдума в 2014 году», — сказал министр, отвечая на вопрос, что нужно предпринять, чтобы Минск формализовал признание Крыма.

Ранее президент Белоруссии А.Лукашенко сообщил, что намерен посетить Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. В Крыму уже заявили, что будут рады визиту. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера «вполне соответствует духу братских отношений между народами» России и Белоруссии.

«Всегда ждем Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани», — пообещал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.