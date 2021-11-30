Ветер повалил 72 дерева, пострадали два человека и три автомобиля

О результатах штормовой ночи в Севастополе утром 30 ноября рассказал заместитель губернатора Николай Жигулин.

— У нас зафиксировано падение 72 деревьев, порядка трех поврежденных автомобилей. К сожалению, есть два пострадавших. Из 12 аварийных ситуаций по электроснабжению большое отключение было в районе сел Пироговка, Фронтовое и процентов 75 по состоянию на 10.00 в селе Верхнесадовое. Причина — в неподаче электричества со стороны Бахчисарайского района, там бригады сегодня занимаются, было большое отключение на воздушной линии, — заявил Н.Жигулин.

По его информации, из двоих пострадавших — один стал жертвой упавшего дерева, которое было живое, но хрупкое (у пострадавшего перелом ноги), второй находился в машине, на которую упало дерево у автовокзала.

Он также уточнил, что все отключения были связаны с падением веток и деревьев на линии электропередач и на контактные троллейбусные линии.

— Что касается теплоснабжения, то была одна авария — спецвоз наехал на теплотрассу, раздавил ее на участке в районе Президентской дороги, но буквально за пять часов данная ситуация была устранена, — продолжил Н.Жигулин. По его информации, 118 домов в поселке Сахарная Головка остались без отопления, однако благодаря оперативности аварийных служб и теплой погоде люди большого дискомфорта не испытали.

В селах Байдарской долины сильным порывом ветра вынесло хозпостройку на автомобильную дорогу. Глава района своевременно сигнализировал об этом, но убрали ее не сразу, потому что сильный ветер не позволяля работать технике.

Утреннюю ситуацию в Байдарской долине Н.Жигулин назвал контролируемой: «Есть где-то поваленные заборы и часть каких-то строительных конструкций по городу, в частности, леса».

При этом он упомянул о двух поврежденных баннерах — на ул.Дмитрия Ульянова и в районе торгового центр «Си-Молл».

Он также сообщил о приостановке сообщения на Северную сторону, организации доставки пассажиров автотранспортом, и возвращении с 8.00 работы рейда в штатный режим.

В целом, ситуацию по городу замгубернатора назвал управляемой, предупредив, что по прогнозу метеослужб с 19.00 наступившего дня опять ожидается усиление ветра, с порывами до 30 метров в секунду.

— Мы приводим в боевую готовность все наши силы и средства для того, чтобы и эта ночь прошла под контролем, — сказал он.

При этом он обратился к горожанам с призывом не выходить без надобности вечером на улицу и воздержаться от поездок.

В соседнем субъекте — Республике Крым 29 ноября зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев, из них в Симферополе — 25, в Ялте — 17. К утру 30 ноября электроснабжение в большинстве населенных пунктов, прерванное из-за шкального ветра, восстановлено.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 ноября на полуострове ожидается очень сильный северо-западный ветер 20-25 м/с, в горах — 35 м/с.