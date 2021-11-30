«Щелкунчик» станцуют по-новому

Балетный спектакль «Щелкунчик» покажут на севастопольской сцене в новом прочтении.

Балетный спектакль «Щелкунчик» покажут на севастопольской сцене в новом прочтении.

На этот раз постановку спектакля в Академии хореографии осуществил хореограф Эмиль Фаски — выпускник Академии русского балета им.А.Я.Вагановой, в прошлом ведущий солист Государственного театра балета им.Леонида Якобсона, а также ищвестный исполниетль классического репертура в различных театрах мира. Он также работал в качестве приглашенного хореографа в Мариинском театре.

Среди самых ярких работ Э.Фаски обычно вспоминают хореографическую часть закрытия Олимпиады-2014 года.

В Севастополе он поставил экспериментальную версию новогодней сказки «Щелкунчик».

Эксперимент заключается в том, что наряду с российскими звездами балета на сцену выйдут начинающие танцовщики — учащиеся академии, чей возраст 8-10 лет.

Так, партию маленькой Мари (в более привычной редакции, она — Маша) исполнит ученица подготовительного отделения Академии хореографии Валерия Володарская.

Взрослую же Мари станцует ведущая солистка балета Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов Жанна Губанова.

Главным же подарком для зрителей станет участие в спектакле и.о.ректора Севастопольской Академии хореографии Сергея Полунина, который исполнит партию Щелкунчика.

Спектакль состоится на сцене Севастопольского театра им.Луначарского 15 и 16 декабря, билеты уже в кассах театра.