Ремонт Камышовской объездной дороги обещают завершить

Официальный ввод в эксплуатацию Камышовского шоссе запланирован в 2021 году, сообщил директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.

— Планируем до конца декабря ввести объект в строй. Мы собираемся получить заключение о соответствии (ЗОС) и акт ввода объекта в эксплуатацию. Там работы завершены на 98%, строители «подтягивают хвосты», уже работает рабочая комиссия, — заявил директор департамента.

Реконструкция объездной дороги протяженностью 6,7 км от Камышовой бухты до Балаклавского шоссе в четырехполосную современную трассу началась в начале 2018 года. Дорогу должны были отремонтировать к 31 мая 2019 года, но строители в срок не уложились. Осенью 2019 года был определен новый подрядчика. Тогда трассу обещали сдать к лету 2020 года. Но к этому времени ввести объект в срок также не удалось. Теперь определен новый срок завершения работ.

Строительство финансируется по федеральной целевой программе.