Реконструкция развязки «Огурец» обойдется в 2,4 миллиарда рублей

Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки на 5 км Балаклавского шоссе.

Пересечение Камышовской объездной, проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, именуемое «Огурец» за 2,4 миллиарда рублей ООО «Антей-Стройинвест» превратит к концу 2025 года в двухуровневую развязку.

Интересно, что в марте 2021 года директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено обещал, что «Огурец» начнут строить с августа, а сдадут в декабре 2022-го. Но в госконтракте, заключенном ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» сроком окончания работ указана дата 20 декабря 2025 года.

Подрядчик получит 30-процентный аванс и в 2021 году уже должен освоить 605 млн рублей. На 22-й год финансирование будет в два раза меньшим — 279 млн рублей, в 2023-м — опять рывок в 878 млy рублей. А на 2024 год финансирование строительства почему-то вообще не предусмотрено. Остаток средств в 658 миллионов рублей подрядчик освоит в 2025 году.

ООО «Антей-Стройинвест» — зарегистрировано в Карелии, имеет офисы в Москве и в Севастополе.

Транспортную развязку на 5 км Балаклавского шоссе начали строить в 2012 году. Потоки машин удалось закольцевать в эллипс только в 2016 году. К этому времени стало ясно, что одноуровневая развязка не справляется с трафиком. Основной транзитный поток транспорта с трассы «Таврида» должен въезжать в город здесь и двигаться по Балаклавскому и Городскому шоссе на Камышовское. Поэтому через «Огурец» запроектировали прямую дорогу вторым уровнем, углубленным под существующую развязку.