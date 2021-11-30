Развязку «Огурец» обещают построить за два года

Строительство двухуровневой развязки на 5-м км Балаклавского шоссе завершат до конца 2023 года, пообещал директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.

Первый подготовительный этап работ по реконструкции развязки начнется в январе, второй — строительный этап — в конце первого квартала 2022 года.

Контракт на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки на 5-м км Балаклавского шоссе между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и компанией ООО «Антей-Стройинвест» заключен 25 ноября. Согласно документации срок завершения работ по миллиардному контракту — 20 декабря 2025 года. Но в марте 2021 года директор департамента транспорта П.Иено заверял, что «Огурец» начнут строить уже в августе, а сдадут в декабре 2022 года.

Почему сроки реконструкции в контракте растянулись на долгие годы П.Иено пояснил особенностями бюджетного финансирования.

— Завершение работ на «Огурце» будет в 2023 году. Я объясню, действующий срок реализации проекта, предусмотренный проектной документацией, исчисляется в количестве календарных, рабочих дней. Так вот, согласно этому, работу строители должны закончить до конца 2023 года. Однако в связи с тем, что финансирование данного объекта предусмотрено в 2021, 2022 и 2025 годах — в разные бюджетные периоды, нами была выработана следующая программа. В новом году подрядчик приступает к работам, мы смотрим, как пойдет строительство и в рамках ФЦП будем просить эти деньги передвинуть с 2025 на 2023 год, — прокомментировал несогласованность в сроках директор департамента транспорта.

По его словам, работы на объекте начнутся в следующем году. Весь процесс реконструкции разбит на этапы. Первый — подготовительный этап — состоит из изъятия земельных участков и обустройства объездной дороги по аналогии с Ялтинским кольцом.

Как сообщил П.Иено, процесс выкупа земельных участков уже запущен, сейчас идет их оценка. После определения цены, будет предложена стоимость, за которую земельный участок или строение могут быть изъяты.

— Также будет создан наружный периметр (объездная дорога), по которому люди смогут ездить, и только после этого мы зайдем во внутрь для выемки грунта и непосредственно строительства, — подчеркнул П.Иено.

Начало второго этапа запланировано на конец первого квартала 2022 года.