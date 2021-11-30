На переходе к кинотеатру «Россия» заработали светофоры

Установленные в начале ноября на площади им.50-летия СССР светофоры работают в тестовом режиме.

Установленные в начале ноября на площади им.50-летия СССР светофоры работают в тестовом режиме.

Жители района долго и настойчиво просили департамент транспорта о введении светофорного регулирования на пешеходном переходе через площадь к кинотеатру «Россия». К просьбам пешеходов присоединялись водители, которые постоянно стоят там в пробке из-за нескончаемого потока желающих перейти дорогу.

В начале ноября на площади установили кнопочные светофоры, но нужно было провести их наладку.

«ГБУ «Севастопольский Автодор» 30 ноября завершил пуско-наладочные работы. В 17.00 светофорный объект заработает в тестовом режиме», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Стоп-линии перед светофорами дорожники обещают нарисовать с наступлением хорошей погоды.