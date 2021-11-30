Новости Севастополя

Городскую электричку для Севастополя будут проектировать в Питере

Масштабный проект севастопольской городской электрички достался образовательному учреждению «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

Масштабный проект севастопольской городской электрички достался образовательному учреждению «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

На конкурс было подано пять заявок. Университет обязался выполнить проектно-изыскательские работы (ПИР) за 130 млн рублей, снизив начальную максимальную цену почти на 30 млн рублей.

Согласно техническому заданию на подготовку ПИР с учетом получения положительного заключения госэкспертизы специалистам отведено 300 дней.

В рамках проекта городской электрички планируется запустить два основных маршрута: от железнодорожного вокзала до спального района в Камышовой бухте и до шампанерии «Золотая Балка» в Балаклаве.

Новая транспортная система будет схожа с московской, и даст новые возможности для развития городского туризма.

Предполагаемая стоимость строительства объектов городской электрички составит 1,88 млрд рублей. Деньги выделяются в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2025 года». Срок строительства — 2022-2023 годы.

Крымской железной дороге, которая является государственным заказчиком, найти подрядчика удалось только с третьего раза. Первый тендер в 114,9 млн рублей, объявленный в марте 2021 года, был отменен после совещания с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. Второй аукцион стоимостью в 193,78 млн рублей разместили на сайте госзакупок в сентябре. Единственная заявка, поданная московской компанией «Центродорпроект», была признана не соответствующей конкурсной документации, а конкурс — несостоявшимся. В последнем конкурсе компания «Центродорпроект» также принимала участие, но опять не смогла победить.

Институт Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения) основан в ноябре 1809 года.

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