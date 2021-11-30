Городскую электричку для Севастополя будут проектировать в Питере

Масштабный проект севастопольской городской электрички достался образовательному учреждению «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

На конкурс было подано пять заявок. Университет обязался выполнить проектно-изыскательские работы (ПИР) за 130 млн рублей, снизив начальную максимальную цену почти на 30 млн рублей.

Согласно техническому заданию на подготовку ПИР с учетом получения положительного заключения госэкспертизы специалистам отведено 300 дней.

В рамках проекта городской электрички планируется запустить два основных маршрута: от железнодорожного вокзала до спального района в Камышовой бухте и до шампанерии «Золотая Балка» в Балаклаве.

Новая транспортная система будет схожа с московской, и даст новые возможности для развития городского туризма.

Предполагаемая стоимость строительства объектов городской электрички составит 1,88 млрд рублей. Деньги выделяются в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2025 года». Срок строительства — 2022-2023 годы.

Крымской железной дороге, которая является государственным заказчиком, найти подрядчика удалось только с третьего раза. Первый тендер в 114,9 млн рублей, объявленный в марте 2021 года, был отменен после совещания с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. Второй аукцион стоимостью в 193,78 млн рублей разместили на сайте госзакупок в сентябре. Единственная заявка, поданная московской компанией «Центродорпроект», была признана не соответствующей конкурсной документации, а конкурс — несостоявшимся. В последнем конкурсе компания «Центродорпроект» также принимала участие, но опять не смогла победить.

Институт Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения) основан в ноябре 1809 года.