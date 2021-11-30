Дело судмедэксперта, выдавшего убийство чиновника за суицид, направлено в суд

Расследование уголовного дела о халатности судмедэксперта Александра Пенцакова, принявшего убийство замглавы департамента культуры Москвы в Ялте за суицид, завершено.

Расследование уголовного дела о халатности судмедэксперта Александра Пенцакова, принявшего убийство замглавы департамента культуры Москвы в Ялте за суицид, завершено.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении судебно-медицинского эксперта Александра Пенцакова, которому предъявлено обвинение в халатности и совершении двух эпизодов служебного подлога, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, — сообщили в СК. — Уголовное дело направлено для передачи в суд».

А.Пенцаков — судебно-медицинский эксперт из Севастополя — арестован. Супругой погибшего заявлен гражданский иск, в связи с чем на имущество обвиняемого стоимостью более 1,5 млн рублей наложен арест.

По версии следствия, в апреле-августе 2020 года А.Пенцаков не провел в полном объеме судебно-медицинскую экспертизу обнаруженного в Ялте тела замруководителя департамента культуры Москвы, в результате чего не установил имевшиеся повреждения, свидетельствующие об убийстве последнего. Для сокрытия преступления он также внес в два заключения эксперта ложные сведения. Ошибки в экспертизе повлекли несвоевременное принятие решения о возбуждении уголовного дела об убийстве чиновника и затягивание срока расследования.

Преступление выявили в результате комиссионной экспертизы эксгумированного тела убитого, проведенной с участием эксперта судебно-экспертного центра СК России.