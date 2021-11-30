Античную усадьбу могут выявить, как объект культурного наследия

Севастопольский центр развития гражданского общества «Севпарки» продолжила тему, поднятую в публикации «Севастопольской газете» от 1 июля 2020 года «Теряем античную башню».

Напомним, что в публикации рассказано об интересном археологическом объекте на территории Севастополя, над которым нависла угроза уничтожения. Речь шла об античной башне на территории хоры Херсонеса, развалины которой оказались на одном из дачных кооперативов Фиолента.

В результате освоения территории башню фактически зажали между участками двух дачных кооперативов — «Электрон» и «Шхуна», и когда в непосредственной близости от руин установили типичный дачный забор, с намеком на скорую застройку, у севастопольца Романа Черненко появилось вполне обоснованное опасение, что дни башни сочтены.

Тем более, что в отличие расположенной неподалеку другой такой же башни, эта не защищена никаким охранным статусом, то есть препятствия к ее уничтожению попросту отсутствуют.

Уникальность объекта подтвердил и специалист в области античной археологии. По его информации, это объект археологического наследия «Усадьба», датированный четвертым веком до н.э., маркированный под номером 352 и нуждающийся в изучении.

Так вот, в отличие от ответственных чиновников, не отреагировавших на проблему после публикации, на нее отреагировали общественники, справедливо решив, что начать борьбу за сохранение башни нужно выявлением ее в качестве объекта культурного наследия.

Именно поэтому Севпарки 6 октября 2021 года обратились в Севнаследие с заявлением, в котором они просят включить обладающий признаками объекта культурного наследия «Усадьбу античного надела 352» в единый государственный ресстр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Ответ, полученный из Севнаследия 8 ноября 2021 года за подписью начальника управления Ирины Масликовой, даже несмотря на витиеватость изложения и многочисленные ссылки на нормы закона, дает надежду, что судьба усадьбы обретет перспективы, а сама она не будет бездушно выворочена ковшом бульдозера.

— Учитывая вышеизложенное, Управлением организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствие с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона №73-ФЗ в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации в Управлении Вашего Заявления, — сказано в ответе.

Будем ждать.