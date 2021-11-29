Закупят три кислородных концентратора

Для трех основных ковидных госпиталей закупять кислородные концентраторы. Об этом 29 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор горздрава Виталий Денисов.

Для трех основных ковидных госпиталей закупять кислородные концентраторы. Об этом 29 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор горздрава Виталий Денисов.

По его информации, кислородные концентраторы позволяют сразу запускать кислород в систему.

Первый из трех концентраторов установят в инфекционной больнице.

По словам В.Денисов, договор заключен, теперь надо сделать площадку и потом подрядчики сами привезут оборудование, установят и сделают пусконаладку.

Площадку планируется сделать до конца года, сам же концентратор, согласно заключенному контракту, должны поставить до апреля 2022 года.

— До апреля ждать невозможно, надо на всякий случай быть готовым к весенним осложнениям, — отреагировал на доклад губернатор Севастополя Михаил Развожаев, распорядившись держать вопрос на контроле. Он также потребовал отдельно доложить ему данный вопрос, заявив, что данный процесс надо ускорять.

Как пояснил В.Денисов, для закупки двух дополнительных концентраторов выделено 64 млн рублей, сейчас готовят документацию, но контракты на поставку еще не заключены.

По словам В.Денисова, система собственной генерации кислорода будет в значительной степени, но не полностью покрывать потребность города в медицинском кислороде.

В то же время, предполагается использовать данную систему, как аварийную и с перспективой использования в будущем.