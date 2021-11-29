Вандалы разрисовали мемориал английским воинам на Каткартовом холме

Следственный комитет подключился к установлению обстоятельств появления экстремистских надписей на историческом монументе в Севастополе.

Следственный комитет подключился к установлению обстоятельств появления экстремистских надписей на историческом монументе в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, организована процессуальная проверка сведений из СМИ о том, что неизвестные изрисовали экстремистскими надписями и нецензурными словами мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи. Надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент.

Также сообщается, что комплекс, которому почти 30 лет, продолжает разрушаться и без участия вандалов.

Севастопольское подразделение Следственного комитета должно установить обстоятельства происшествия и лиц, совершивших противоправный поступок. Также будет дана оценка уполномоченным лицам и городским службам, ответственным за содержание комплекса.

Как полезно встречаться с жителями

Фото расписанного мемориала опубликовала в соцсети Вконтакте Севастопольское отделение партии «Единая Россия». Оказывается председатель Совета Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев встречался с жителями района для составления дорожной карты по вопросам благоустройства на 2022-2023 годы.

После встречи руководитель района проезжал мимо английского кладбища и увидел удручающую картину санитарного состояния руководимой им территории и расписанный вандалами мемориал.

«Вокруг комплекса — пустырь, по которому разбросаны бычки, шприцы, бытовой мусор», — отметил М.Лазарев. В ближайшее время он «направит депутатский запрос в профильные департаменты для принятия мер в рамках своих полномочий», говорится в сообщении.

Английское воинское кладбище

В период боевых действий в Крыму во время Восточной (Крымской) войны потери британской армии составили около 23-х тысяч воинов.

Благоустройство Английского кладбища на Каткартовом холме было закончено в 1882 году. На него перезахоронили останки британцев с других некрополей. Четыреста сорок четыре одиночные и братские могилы располагались восемнадцатью параллельными рядами. Кладбище находилось в ведении английского консула. На благоустройство некрополя и для поддержания порядка ежегодно выделялось триста фунтов.

В период Обороны Севастополя 1941-1942 гг. на холме шли ожесточенные бои. Кладбище сильно пострадало, но в 1944 г. еще существовало. В 1945 году, в период работы Ялтинской конференции его посетил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

В последующие годы Английское кладбище постепенно разрушалось и пришло в полное запустение. Почти все надгробия были уничтожены.

В начале 1990-х годов в районе Каркартова холма был построен Мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам. Наспех сооруженный он быстро пришел в запустение и начал разрушаться. Ни городские власти, ни британские не проявляли к нему интереса. Но его статус позволил избежать застройки этой территории.

А после 2014 года ни одна из стран бывших союзников по Крымской войне (Великобритания, Франция, Турция, Италия) не поддерживает в надлежащем состоянии захоронения своих воинов и памятники им в Севастополе.