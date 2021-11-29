В Сахарной Головке из-за ДТП с автовозом нет отопления

Поселок под Севастополем из-за врезавшегося в трубопровод автовоза остался без теплоснабжения.

Поселок под Севастополем из-за врезавшегося в трубопровод автовоза остался без теплоснабжения.

Заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа сообщила ТАСС, что в понедельник в 12.15 автовоз Renault двигался со стороны трассы «Таврида» и выехал на участок, где запрещено движение грузовых автомобилей.

«Водитель большегруза на закруглении дороги в районе дома №2 по улице Нефтяная не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на препятствие — магистральный трубопровод тепловой сети, который в результате был поврежден. Также незначительные повреждения получили несколько легковых автомобилей, перевозимые тралом. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии людей не зафиксировано», — пояснила она.

Это была вторая авария за сутки с перевозившими автомобили грузовиками в Сахарной Головке. В ночь на 29 ноября около дома №2 по Нефтяной улице перевернулся такой же Renault. Водитель и пассажир получили травмы и доставлены в больницу.

В поселке Сахарная Головка проживают более четырех тысяч человек. Температура воздуха в Севастополе в понедельник около 20 градусов выше нуля.

К работам на теплотрассе сотрудники Севтеплоэнерго приступили в 20.00, сразу же после ликвидации последствий ДТП.

В горхозе уточнили, что на ремонт понадобится часов восемь.