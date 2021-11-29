Штормовое предупреждение объявлено до 21.00

Штормовое предупреждение с порывами ветра до 27 метров в секунду ожидается примерно до девяти часов вечера 29 ноября. Такая информация озвучена в этот день утром на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Штормовое предупреждение с порывами ветра до 27 метров в секунду ожидается примерно до девяти часов вечера 29 ноября. Такая информация озвучена в этот день утром на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Сформированы 16 аварийных бригад, все аварийные службы переведены на круглосуточный режим, предварительно узкие места обозначены, — доложил заместитель губернатора Николай Жигулин.

По его словам, все оперативные службы оповещены по усилению своих диспетчерских пунктов для скорости прохождения всех звонков, всех сигналов.

— В настоящий момент общественный транспорт работает в штатном режиме, предварительно забронировано 10 автобусов на случай остановки катерного сообщения. Но если ветер не поменяется, морское движение останавливать не будем, — заявил глава дептранса Павел Иено.

Он объясгил последнее южным и юго-западным направлением ветра, при котором морское сообщение работать может.

— Но держим руку на пульсе, — заверил П.Иено. Он также сказал, что Севавтодор также приведен в режим повышенной готовности, и готов реагировать на обращения граждан.

Отдельно была обсуждена готовность городских служб реагировать на случаи падения веток и обрыва проводов.

По всем вопросам жители города могут обращаться в единую аварийно-диспетчерскую службу: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Телефоны Центра гражданской защиты Севастополя: 112, (8692) 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.