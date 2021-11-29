Севэлектроавтотрансу до 3 декабря помогут оплатить долги

Правительство Севастополя обязалось в самое ближайшее время найти средства для погашения долгов ГУП «Севэлектроавтотранс».

Правительство Севастополя обязалось в самое ближайшее время найти средства для погашения долгов ГУП «Севэлектроавтотранс».

Инициированное профсоюзами внеочередное заседание Севастопольской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на которую был вынесен вопрос «О ситуации в ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова» состоялось 26 ноября.

Стороны понимали необходимость досконально разобраться в ситуации и выработать общее решение, поэтому, несмотря на все ковидные ограничения, комиссия собралась очно.

Вел заседание координатор профсоюзной стороны, председатель Севастопольского объединения организаций профсоюзов Вадим Богачев. Он объяснил позицию профсоюзов — крайнюю обеспокоенность нарушениями условий труда работников предприятия из-за отключения электроэнергии в диспетчерских, за которую нечем платить. Как следствие — риск увеличения аварийности, снижение работоспособности персонала, негативный эпидемиологический фон.

Такую оценку происходящего поддержали и другие члены профсоюзной стороны комиссии. Председатель профсоюзной организации Севэлектроавтотранса Елена Алехнович подчеркнула, что люди устали и возмущены такими условиями труда, а профсоюзы просто не имеют право оставаться в стороне.

По мнению профсоюзной стороны необходимы самые срочные меры по разрешению сложившейся ситуации, оказанию помощи предприятию и устранению указанных нарушений законодательства о труде.

Об объективных сложностях рассказал директор ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова» Алексей Кобышев, давший подробную оценку ситуации и действиям руководства предприятия. В целом она совпала с профсоюзной.

С необходимостью принятия неотложных мер согласились и координаторы комиссии от двух других сторон социального партнерства — вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин и председатель регионального объединения работодателей «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» Вячеслав Горбатов.

По итогу более чем полуторачасового обсуждения представители правительственной стороны взяли на себя обязательство в самое ближайшее время погасить часть долга за счет средств департамента транспорта.

Кроме того, на правительство Севастополя и организацию Работодателей города были возложены обязательства до 3 декабря оказать ГУП «Севэлектроавтотранс» содействие в поиске источников финансирования на погашение существующей кредиторской задолженности, в том числе, в первоочередном порядке, задолженности за потребленную электроэнергию перед ООО «Севэнергосбыт». В этот срок правительству и союзу работодателей необходимо провести переговоры с энергопоставляющей компанией по реструктуризации долга или предоставления отсрочки.

Руководству предприятия предписано устранить имеющиеся нарушения и восстановить нормальные условия труда работников.