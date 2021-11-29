Погода продолжает портиться

К сильному ветру прибавится сильный дождь, а потом и понижение температуры.

К сильному ветру прибавится сильный дождь, а потом и понижение температуры.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 30 ноября в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозу синоптиков утром и днем на Севастополь обрушится сильный дождь. Юго-западный ветер, который с понедельника валит деревья, со второй половины дня сменится на северо-западный такой же силы. Порывы будут достигать днем 15–20 м/с, вечером 22–27 м/с. Температура воздуха понизится до 11-13°С тепла.

ГУ МЧС России по Севастополю призывает горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

По данным департамента городского хозяйства на 20.00 понедельника, 29 ноября, в Севастополе сильным ветром повалено 28 крупных деревьев.

В районе автовокзала упавший тополь повредил автомобиль и порвал контактную сеть. Для проезда осталась только одна полоса. Движение на Корабельную сторону затруднено.

Упавшие деревья повредили автомобили на ул.Батумской, ПОР, пр.Генерала Острякова.

Ветром сдуло забор, огораживающий ремонтирующийся переход на этом проспекте. На ул.Генерала Мельника повален павильон остановки.

Коммунальные и экстренные службы города ликвидируют последствия непогоды и готовятся к новым ударам стихии.