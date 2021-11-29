Перспективный бизнес оказался ловушкой мошенника

Севастопольские оперативники задержали крымчанина, похитившего обманом деньги у жителя Севастополя.

Думая, что инвестирует в виноградный бизнес, 23-летний местный житель перечислил мошеннику 27 тысяч рублей.

Во время поездки 40-летний таксист из Бахчисарая предложил пассажиру выгодно вложить деньги в сверхперспективный виноградный бизнес. Молодому человеку предложение показалось заманчивым и он согласился и перевел на счет предприимчивого в несколько этапов около 27 тысяч рублей. После последнего перечисления денег злоумышленник перестал выходить на связь. Осознав, что его обманули, пострадавший обратился в отдел МВД России по Балаклавскому району.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.