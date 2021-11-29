К Новому году иллюминируют 60 локаций

Новогодннее убранство города включит 391 объект иллюминации на 60 локациях, все объекты закреплены за ГБУ «Горсвет».
Такую информация представил 29 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
По его словам, все оформление смонтируют до 19 декабря.
Дополнительно к прошлогодним элементам илллюминации предложено добавить еще 44, в основном, чтобы освежить улицу Ленина и проспект Нахимова. Речь идет о декорировании больших и средних деревьях.
В ходе обсуждения прозвучало, что в прошлом году сделаны существенные инвестиции, предусмотренные помощью Москвы, в этом году таких средств нет, но небольшие дополнительные объемы все же будут.
— Сегодня мы с управлением культуры обходим их, если будут какие-то предложения по переносу, мы их передислоцируем, но полюбившиеся гражданам оставим, — продолжил Е.Горлов.
Всего, по его словам, в городе планируется установить 11 новогодних общегородских елок, в том числе совместно с муниципалитетами, где предполагается установить 491 элемент освещения.
Глава города отреагировал на доклад предложением проработать размещение иллюминации с главным архитектором города Николаем Гордюшиным и выработать целую идеологию новогоднего украшения города на несколько лет вперед.
Как это сделано в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах. При этом он рекомендовал ежегодно наращивать этот потенциал, в зависимости от возможностей бюджета. И не только в центральной части города, а также на улицах, которые строятся и ремонтируются.
При этом прозвучало, что из-за ковида в этом году опять не будет массового мероприятия по открытию елки и праздничного концерта в новогоднюю ночь.
Зато департаменту культуры рекомендовано продумать музыкальное оформление улиц, а также подключить творческие коллективы города к созданию праздничного настроения на локациях, которые не собирают большие аудитории.
Еще одной информацией стало сообщение о начале с 15 декабря работы елочных базаров, а с 22 декабря — новогодних ярмарок.
Напомним, что в прошлом году на новогоднюю иллюминацию города было потрачено 60 миллионов рублей.