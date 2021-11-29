К Новому году иллюминируют 60 локаций

Новогодннее убранство города включит 391 объект иллюминации на 60 локациях, все объекты закреплены за ГБУ «Горсвет».

Новогодннее убранство города включит 391 объект иллюминации на 60 локациях, все объекты закреплены за ГБУ «Горсвет».

Такую информация представил 29 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, все оформление смонтируют до 19 декабря.

Дополнительно к прошлогодним элементам илллюминации предложено добавить еще 44, в основном, чтобы освежить улицу Ленина и проспект Нахимова. Речь идет о декорировании больших и средних деревьях.

В ходе обсуждения прозвучало, что в прошлом году сделаны существенные инвестиции, предусмотренные помощью Москвы, в этом году таких средств нет, но небольшие дополнительные объемы все же будут.

— Сегодня мы с управлением культуры обходим их, если будут какие-то предложения по переносу, мы их передислоцируем, но полюбившиеся гражданам оставим, — продолжил Е.Горлов.

Всего, по его словам, в городе планируется установить 11 новогодних общегородских елок, в том числе совместно с муниципалитетами, где предполагается установить 491 элемент освещения.

Глава города отреагировал на доклад предложением проработать размещение иллюминации с главным архитектором города Николаем Гордюшиным и выработать целую идеологию новогоднего украшения города на несколько лет вперед.

Как это сделано в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах. При этом он рекомендовал ежегодно наращивать этот потенциал, в зависимости от возможностей бюджета. И не только в центральной части города, а также на улицах, которые строятся и ремонтируются.

При этом прозвучало, что из-за ковида в этом году опять не будет массового мероприятия по открытию елки и праздничного концерта в новогоднюю ночь.

Зато департаменту культуры рекомендовано продумать музыкальное оформление улиц, а также подключить творческие коллективы города к созданию праздничного настроения на локациях, которые не собирают большие аудитории.

Еще одной информацией стало сообщение о начале с 15 декабря работы елочных базаров, а с 22 декабря — новогодних ярмарок.

Напомним, что в прошлом году на новогоднюю иллюминацию города было потрачено 60 миллионов рублей.