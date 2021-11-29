Эпидобстановку сочли улучшающейся

К новогодним праздникам городские власти надеются подойти с неплохими эпидпоказателями. Об этом шла ресь 29 ноября на аппаратном совещании в правительстве города.

К новогодним праздникам городские власти надеются подойти с неплохими эпидпоказателями. Об этом шла ресь 29 ноября на аппаратном совещании в правительстве города.

Все показатели ниже предыдущих

С таким сообщением выступил 29 ноября на аппаратном совещании в правительстве заместитель губернатора Александр Кулагин.

В своем докладе он отметил уменьшение темпов суточного прироста заболевших на 40%, средненедельного — на 25%, снижение коэффициента распространения — до 0,78 (неделей ранее, 0,97).

По его информации, свободный коечный фонд сейчас составляет 31% (294 свободных койки).

Госпитализация уменьшилась на 11%, на 31% снизилось количество амбулаторном больных, в отделении интенсивной терапии — 59 человек, трое — на ИВЛ.

Количество выявленных пневмоний за неделю уменьшилось на 7% и составило 198 случаев (было 213), в стационарах — 408 пациентов старше 65 лет (было 513).

К снижающимся показателям также отнесли и смертность от ковида. При чем на утро 29 ноября умерли еще 8 человек. Всего же за весь период пандемии процент смертности составил 3,4%.

По ОРВИ эпидпорог все еще превышен

По словам главного санитарного врача Анны Мелюх, есть небольшое снижение и по заболеванию ОРВИ, за неделю — 2439 (неделей ранее, 2586). Тем не менее, эпидпорог остается превышенным на 34,8%.

Вакцинацию по гриппу предложено закончится до 15 декабря.

По словам главы горздрава Виталия Денисова, на сегодня сделали прививку от гриппа 80 тысяч человек, 117 тысяч доз — на остатке. Всего необходимо вакцинировать примерно 230 тысяч человек.

По ковиду осталось вакцинировать еще 30 тысяч человек

Такую цифру озвучил В.Денисов и подтвердил А.Кулагин.

Причем, как выяснилоаь, по федеральной формуле расчета (включающей переболевших переболевших) коллективный иммунитет уже достигнут.

—Если брать скрыто переболевших, то мы уже подходим к реализации выполнения плана по коллективному иммунитету. Но все-таки нам бы хотелось видеть, что этот иммунитет мы достигли не за счет каких-то скрыто переболевших, а за счет вакцинированных. Поэтому мы ставим перед собой задачу 328 тыс человек у нас есть план, порядка 49 тысяч у нас переболели, остальные чтобы были вакцинированы, — пояснил А.Кулагин.