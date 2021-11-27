Севастопольский ТЮЗ — в финале фестиваля «Арлекин»

Театры из семи городов России стали финалистами конкурсной программы XIX фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», который пройдет в Петербурге 17–26 апреля 2022 года.

Театры из семи городов России стали финалистами конкурсной программы XIX фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», который пройдет в Петербурге 17–26 апреля 2022 года.

Свой выбор огласил в субботу экспертный совет премии.

«Эти постановки выбраны из 116 спектаклей российских театров, приславших свои заявки. И нас порадовала география финалистов, среди которых, наряду с театрами двух столиц, награды „Арлекина“ будут оспаривать театральные труппы из Казани, Севастополя, Вологды, Канска и Нягани Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщила ТАСС директор-распорядитель Российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» Марина Корнакова.

Так, Казанский ТЮЗ прошел в финал со спектаклем «Иваново детство» режиссера Антона Федорова, а Севастопольский ТЮЗ покажет трагическую буффонаду по гоголевской повести «Нос» в постановке петербурженки Яны Туминой, уже побеждавшей на «Арлекине». Няганский ТЮЗ привезет в Петербург драму «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», поставленную Иваном Пачиным.

Вологодскому областному ТЮЗу предстоит показать спектакль «35 кило надежды. Откровенный монолог маленького человека» в постановке Аллы Петрик и Василия Лимонова. Канский драматический театр (Красноярский край), выигравший премию «Арлекин» на предыдущем фестивале, привезет спектакль «Лето пахнет солью» режиссера Александры Ловянниковой. На эту постановку фестиваль выделил театру за победу 1 млн рублей с правом попасть в финал вне конкурса.

Москвичи оказались в финале за спектакли «Василисса. Роуд муви по русскому фольклору» Российского академического молодежного театра (режиссер Филипп Гуревич) и «Сахарный ребенок» Творческого центра «Среда» и Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда, где эту постановку осуществила Полина Стружкова.

Вновь попал в число избранных петербургский Упсала-Цирк под руководством Ларисы Афанасьевой, поставившей спектакль «Перья. Новый цирк». Петербургский Большой театр кукол претендует на награды за спектакль Марии Критской «Полюс Амундсена. Заполярная экспедиция».

«Арлекин» — самая авторитетная российская театральная премия за спектакли для детей. Ее неофициально называют «детской Золотой маской». Благодаря фестивалю много молодых перспективных режиссеров страны пришло в детский театр. Ежегодно главной площадкой праздника становится детский музыкальный театр «Зазеркалье», в недрах которого в 2004 году зародился этот проект. В октябре 2008 года учредителем российской национальной премии и фестиваля «Арлекин» стал Союз театральных деятелей России.