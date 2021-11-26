Жителям осажденного Севастополя выделят 17 квартир в Инкермане

Выделение 17 квартир жителям осажденного Севастополя в обновленной редакции программы «Жилище» утвердили 25 ноября на заседании правительства Севастополя.

— Необходимость связана с включением финансирования из федерального бюджета на приобретение жилых помещений для ветеранов ВОВ, находящихся на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, — представил проект документа директор департамента, уточнив, что речь идет о жителях осажденного Севастополя.

Он также напомнил о корректирвке бюджета, в соотетствие в которой в конце октября было доведено финансирование для закупки квартир по предельной утвержденной в Севастополе стоимости 99,527 тыс рублей за 1 кв метр.

— Программа также предлагает включить подпрограмму о защите прав граждан — участников долевого строительства, в рамках которой некоммерческая организация «Фонд защиты прав дольщиков Севастополя» сможет достраивать и вводить в эксплуатацию проблемные многоквартирные дома, возведение которых начато до 17 марта 2014 года, — продолжил И.Гапицонов.

Он также пояснил, что речь идет о строительстве многоквартирного жилого дома на 40 квартир в районе Инкермана для дальнейшего переселения нанимателей, проживающих в аварийных домах.

Напомним, что в октябре правительство Севастополя приняло решение о выделении денег на предоставление жилья гражданам из числа жителей осаждённого города в годы Великой Отечественной войны. Средства решено было перераспределить из дополнительных доходов бюджета города по итогам девяти месяцев.

Тогда директор департамента финансов Владимир Штоп докладывал о необходимости обеспечить софинансирование при получении трансферта из федерального бюджета для приобретения 17 жилых помещений жителям осаждённого Севастополя.