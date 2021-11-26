В Терновке установят мемориальную доску Адаму Почуйко

На фасаде здания государственного бюджетного учреждения культуры «Терновский центр культуры и досуга» установят мемориальную доску в память о бывшем председателе колхоза «Память Ильича» Адаме Сергеевиче Почуйко.

На фасаде здания государственного бюджетного учреждения культуры «Терновский центр культуры и досуга» установят мемориальную доску в память о бывшем председателе колхоза «Память Ильича» Адаме Сергеевиче Почуйко.

Предложение было инициировано терновской общественной организацией.

А,Почуйко родился и прожил в Севастополе более 80 лет, из которых более 30 лет, с 1966 года, возглавлял колхоз «Память Ленина».

За время его правления колхоз был одним из титульных сельхозпредприятий Севастополя и Крыма, а все основные социальные и культурные объекты в селе Терновка построены при его участии.

Решение согласовано с городской комиссиями по увековечиванию памяти, а также архитектурной.