Треть бюджета по всем нацпроектам нужно освоить за неделю

Губернатор и исполняющий обязанности прокурора Севастополя Максим Жук оценили реализацию национальных проектов в регионе в 2021 году, сообщила пресс-служба правительства города.

Губернатор и исполняющий обязанности прокурора Севастополя Максим Жук оценили реализацию национальных проектов в регионе в 2021 году, сообщила пресс-служба правительства города.

На координационном совещании прозвучало, что в Севастополе реализуются задачи 11 национальных проектов. Кассовое освоение по ним на 24 ноября составляет 68%. По двум — «Культура» и «Жилье и городская среда» освоено 100% выделенных средств. По этим проектам завершены благоустройство шести скверов и ремонт двух библиотек. К стопроцентному показателю близится исполнение задач проекта «Безопасные и качественные дороги»: из 74 запланированных к ремонту дорог полностью завершены работы на 72 объектах.

Отдельное внимание участники совещания уделили проблемным вопросам. В частности, речь шла о затянувшихся сроках строительства второй очереди СОК им.200-летия Севастополя, стадиона «Горняк» и детского сада в селе им.Полины Осипенко. Опять говорилось об ошибках в проектах, перепроектировании и повторных экспертизах, значительном повышении стоимости стройматериалов и недобросовестных подрядчиках. А реализации нацпроекта по здравоохранению по диспансеризации населения не удалось провести из-за пандемии коронавируса.

По сравнению с прошлым годом исполнение бюджета по нацпроектам даже выше на 9%. «Позитивная динамика присутствует. Но задача, которую ставлю перед правительством города — завершать все мероприятия к 1 декабря текущего года. Будем стремиться к этому результату», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор добавил, что комиссия будет собираться ежемесячно для решения оперативных вопросов.

«Важно не создавать красивую картинку о результатах исполнения национальных проектов, а все силы направлять на решение проблемных задач, которые возникают в процессе их реализации. Рассматривая проблему, нужно оценивать разные возможности ее решения, в том числе с учетом опыта других регионов, которые уже справились с аналогичным вопросом», — сказал по итогам совещания Максим Жук.

В 2021 году общий объем финансирования национальных проектов, в том числе 43 региональных, составил 4,3 млрд рублей, из них 2,79 млрд — федеральные средства, 0,81 — бюджет Севастополя, 0,69 — средства других субъектов. Финансирование социального блока составляет более половины от общего объема финансирования.