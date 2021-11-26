Строительная фирма отремонтировала квартиру чиновнику за лоббизм

Бывший замдиректора департамента здравоохранения Севастополя задержан по подозрению в получении взятки — услуги стоимостью в 500 тысяч рублей.

Бывший замдиректора департамента здравоохранения Севастополя задержан по подозрению в получении взятки — услуги стоимостью в 500 тысяч рублей.

По результатам мероприятий, проведенных Следственным комитетом, ФСБ и УЭБиПК УМВД России по Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения города. Он подозревается в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, установлено, что в октябре 2019 года чиновник на встрече с представителем строительной фирмы, которая вела капремонт одного из медучреждений города, предложил сделать ему ремонт квартиры на сумму в полмиллиона рублей. В ответ он пообещал пролоббировать заключение контракта с подведомственным ему учреждением. В случае отказа фирме были обещаны проблемы в коммерческой деятельности на территории Севастополя.

В марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ» и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней для пешеходных дорожек медучреждения без конкурсных процедур. В благодарность сотрудники строительной фирмы выполнили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения.

25 ноября 2021 года бывший чиновник был задержан оперативниками. В рамках обысковых мероприятий в его доме изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия.

Работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжается. Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела и выйти в суд с ходатайством об его аресте и аресте автомобилей, принадлежащих подследственному с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Как сообщала в октябре 2020 года пресс-служба правительства Севастополя, заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов уволен по результатам проверки Счетной палаты в ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр».