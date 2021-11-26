Школьные оценки будут выставлять прямо в смартфоны

В рамках развития цифровой образовательной среды до конца года планируется запустить мобильное приложение для учителей, которое позволит им выставлять оценки прямо в смартфоны учеников и их родителей.

В рамках развития цифровой образовательной среды до конца года планируется запустить мобильное приложение для учителей, которое позволит им выставлять оценки прямо в смартфоны учеников и их родителей.

По информации директора департамента цифрового развития Александры Осиповой, этого приложения учителя очень ждут и оно станет доступным с января будущего года.

Финансирование обеспечивается за счет средств ранее согласованного межбюджетного трансферта из бюджета Москвы на 2021 году, его полная сумма составляет 134 млн рублей. Эти деньги распределены между несколькими мероприятиями и будут расходоваться до конца текущего года. По словам А.Осиповой, все контракты уже заключены.

В их числе также создание сервиса по массовым социально-значимым услугам на модернизацию цифровой образовательной среды, на закупку серверного оборудования и др..

Напомним, что с 1 сентября в севастопольских школах перешли к ведению электронных журналов.