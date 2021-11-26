«Сад памяти» начнут сажать в Херсонесе 18 марта 2022 года

Организаторы акции «Сад памяти» намерены в следующем году на территории Херсонеса в Севастополе дать старт международной высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны в дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Организаторы акции «Сад памяти» намерены в следующем году на территории Херсонеса в Севастополе дать старт международной высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны в дни празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Об этом сообщила ТАСС генеральный директор некоммерческой организации «Сад памяти» Ольга Степченко, которая в пятницу, 26 ноября, вместе с волонтерами, представителями Рослесхоза, ОНФ и властей Крыма высаживала у села Дубки под Симферополем около 3,5 тысяч сеянцев ясеня зеленого.

«Мы планируем в следующем году открыть акцию «Сад памяти», где каждое дерево высаживается в память о героях Великой Отечественной войны, в Крыму в Херсонесе, потому что для нас это особая земля», — сказала О.Степченко, уточнив, что старт акции запланирован на 18 марта.

Директор НКО рассказала, что со следующего года в рамках акции будут впервые запущены лесоклиматические высадки.

«Мы будем высаживать ценные породы деревьев, леса в тех местах, где раньше их не было. Мы будем, как первая российская организация, которая занимается лесом, ухаживать за посадками и следить за ними», — отметила О.Степченко.

Международная акция «Сад памяти» — инициатива по высадке 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту «Экология» — сохранение зеленого фонда страны.