Пожароопасный период закроют 7 декабря

Завершить пожароопасный период решили на заседании правительства Севастополя.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова напомнила, что сезон в этом году был открыт 19 апреля, тогда были мобилизованы все средства.

Из ее доклада слекдует, что за год площадь, пройденная огнем, сократилась на 83%. В этом году зафиксировано 14 пожаров общей площадью 1,059 га, в прошлом году пожаров было 31, общей площадью 6,025 га.

— Учитывая снижение среднесуточной температуры, мы предлагаем объявить завершение пожароопасного сезона с 7 декабря, — предложила Ю. Гаврилова. При этом она сообщила, что после окогчания сезона в строю остаются круглосуточно пожарно-химическая станция, две машины.

В 2020 году пожароопасный период закрыли 5 декабря.