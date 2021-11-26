Кто станет победителем лиги чемпионов 2021

Лига чемпионов является самым престижным и интересным еврокубковым футбольным турниром, за которым с большим интересом наблюдают миллионы зрителей и болельщиков. За всю историю проведения лиги чемпионов в новом формате лишь мадридскому Реалу удавалось выиграть подряд несколько турниров, более ни одна команда не брала Кубок два раза подряд.

Лига чемпионов является самым престижным и интересным еврокубковым футбольным турниром, за которым с большим интересом наблюдают миллионы зрителей и болельщиков. За всю историю проведения лиги чемпионов в новом формате лишь мадридскому Реалу удавалось выиграть подряд несколько турниров, более ни одна команда не брала Кубок два раза подряд.

В сезоне 21/22 свой чемпионский титул защищает лондонский «Челси», который в минувшем сезоне во второй раз в своей истории взял трофей, обыграв в финале фаворита в лице Манчестер Сити, которому еще не удавалось ни разу становиться лучшей клубной командой Европы.

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Фавориты розыгрыша лиги чемпионов 2021/22

За два тура до окончания группового этапа лиги чемпионов букмекеры фаворитом считают прошлогоднего финалиста Ман Сити. Коэффициент на победу МанСити составляет 4,60. Чуть ниже оцениваются шансы Баварии – 5,00, ПСЖ – 6,50 и Ливерпуля – 6,85. Пятерку самых реальных претендентов на завоевание титула в этом сезоне замыкает действующий чемпион – Челси (9,00).

Претенденты «второго плана»: Манчестер Юнайтед (18,50), Аякс (21), Ювентус (26), Реал Мадрид (26), Атлетико Мадрид (36), Барселона и Боруссия Дортмунд (по 51), а также миланский Интер (67).

На победу остальных команд, участвующих в нынешнем розыгрыше лиги чемпионов, коэффициенты даются выше 100. Самые низкие шансы имеют киевское Динамо – 2501 и питерский Зенит (1501). Чуть выше оцениваются шансы донецкого Шахтера – 1001.

Кто является главным претендентом на победу в ЛЧ 21/22

Наилучшие показатели после 4 туров группового этапа имеют 4 клуба, не потерявшие ни одного очка (в скобках указана разница забитых-пропущенных мячей): Бавария (17-2); Аякс (14-2); Ливерпуль (13-5), Ювентус (9-2).

Наиболее уверенную игру показывает мюнхенская Бавария, которая во всех 4 своих матчах разгромила соперников: Барселону 3:0; Динамо Киев 5:0; и Бенфику 4:0 и 5:2. Пожалуй, именно команда Юлиана Нагельсманна сейчас выглядит фаворитом этого розыгрыша лиги чемпионов. Конечно, до майского финала еще очень далеко, и за несколько месяцев все может произойти.

Второй командой, которая хоть и не показала 100% результат в своей группе, но выглядит очень уверенно – является Манчестер Сити. Было бы очень символично, если бы эти два клуба разыграли финал этой Лиги чемпионов. Объективно, это самые сильные европейские команды в текущем сезоне.