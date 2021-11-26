Компетентным органам пора заняться проектировщиками объектов ФЦП в Севастополе

Опережающее проектирование, выполненное в 2017-18 годах, из-за которого городские объекты превратились в долгострои, делали конкретные заказчики. Их необходимо привлечь к ответственности за некачественно выполненную работу, считают депутаты заксобрания.

Опережающее проектирование, выполненное в 2017-18 годах, из-за которого городские объекты превратились в долгострои, делали конкретные заказчики. Их необходимо привлечь к ответственности за некачественно выполненную работу, считают депутаты заксобрания.

Основной причиной неосвоения средств и несвоевременного ввода объектов федеральной целевой программы (ФЦП) — существенное превышение предельной стоимости и некорректная проектная документация.

По словам директора капитального строительства Иллариона Гапицонова, который 23 ноября отчитывался перед Законодательным собранием о проделанной работе, практически все объекты не избежали этих проблем.

— Основной причиной неосвоения средств и несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию является существенное превышение предельной стоимости и некорректная проектная документация, — сообщил директор департамента, объясняя причины городских долгостроев.

И.Гапицонов доложил, что департаментом капитального строительства прилагаются все усилия для корректировки проектов в рамках строительного процесса, изыскиваются дополнительные средства на завершения работ. Нарушение сроков сдачи, по его мнению, еще обусловлено недобросовестностью подрядчиков, которые выбирались в рамках действующего федерального закона № 44.

— К сожалению, качественный предотбор подрядчиков невозможен и эта недобросовестность ложится в основу несвоевременного исполнения обязательств, взятых на себя департаментом в реализации всех госпрограмм, -—уверен глава департамента.

Рассказывая о мероприятиях, предпринимаемых его департаментом для исправления проектных ошибок, И.Гапицонов объяснил, что теперь для получения соответствия задания на проектирование необходима госэкпертиза, на что выделяются определенные средства.

— Сначала мы утвержденное заказчиком задание на проектирование направляем на госэкспертизу, получаем замечания, исправляем, дальше получаем одобрение и заходим в реализацию проекта. Это делается с целью исключения какие-либо ошибок на стадии проектирования. Нам досталось такое наследие — проектная документация выполнена некорректно, но мы справляемся. Это происходит не так быстро, но мы научились все исправлять в ходе строительства, — отметил И.Гапицонов.

Депутат Татьяна Щербакова попросила директора департамента капстроя подтвердить, что подавляющее большинство проектов, выполненных три-четыре года назад, действительно были некачественными, что в дальнейшем потребовало значительных финансовых и человеческих усилий для приведения их к нормативному состоянию. На что глава ведомства отреагировал уклончиво, словно пытаясь замять тему. Согласившись, что проблема присутствует и связана она с недобросовестностью подрядчиков.

— Там, где возможно, мы госконтракты расторгаем, применяем штрафные санкции. Но не откладываем эти плохие проекты на полку, мы их передаем добросовестным подрядчикам, они их корректируют, самостоятельно получают положительное заключение и мы заходим в стадию реализации, - подтвердил Гапицонов.

Тогда Т.Щербакова напомнила собравшимся, что все проекты, в которых сейчас пытаются разобраться департаменты капитального строительства и финансов были разработаны в 2017-2018 годах.

— Если помните, было такое опережающее проектирование, на которое выдели чуть ли не 800 млн рублей, а по результатам мы имеет то, что имеем. Может быть, уже пора компетентным органам разбираться, каким образом на эти проекты определялись подрядчики? — заявила депутат.

Черту под темой подвел вице-спикер парламента Василий Пархоменко. По его мнению, совместные усилия правительства и заксобрания не решают вопросы капитального строительства, а решить их могут только совместные усилия подведомственных подразделений: грамотный, квалифицированный заказчик; умные, толковые проектировщики и мощные подрядные организации.

— Практически в каждом втором слове нашего докладчика звучали претензии к проектировщикам. А дайте спросим, кто вообще в Севастополе осуществляет проектирование объектов? Уверен, что большая часть — это люди, которые к Севастополю не имеют никакого отношения. А ведь в Севастополе совсем недавно существовали мощные проектные институты — Военморпроект, КрымНИОПроект, ФПИ №3... Там работали тысячи людей, но их же нет. И нам «лепуху» представляет кто попало со всей России. Они не располагают ни архивами, ни навыками, ни спецификой проектирования для территории Севастополя. То же происходит и с подрядными организациями, — сказал В.Пархоменко.

Он обратил внимание на финансирование госпрограмм.

— Я побаиваюсь за судьбу некоторых работников департамента капитального строительства. Все левые схемы финансирования, а если судить по средствам массовой информации, а другими я не обладаю, надо, наверное, просить контрольно-счетную палату провести проверку, чреваты крайне неприятными последствиями... Здесь должен быть наведен полный порядок и это будет гарантировать своевременное и качественное введение объектов в строй, — подчеркнул парламентарий.