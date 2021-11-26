Гробницу античного героя обнаружили у стен Херсонеса

Древние погребальные сооружения, аналогов которых ранее не встречали в Северном Причерноморье, обнаружены в Севастополе археологами во время раскопок в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического.

Древние погребальные сооружения, аналогов которых ранее не встречали в Северном Причерноморье, обнаружены в Севастополе археологами во время раскопок в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического.

Одно из них — усыпальница героя, который после смерти, как считают ученые, мог быть обожествлен, сообщил ТАСС начальник Античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

Ранее сообщалось, что археологи проводят раскопки на территории бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка. В эллинистический, античный периоды и средневековье здесь был пригород Херсонеса.

«Я могу сказать, что подобных комплексов не было обнаружено до сих пор нигде в Северном Причерноморье. <…> Очень интересный, уникальный для Северного Причерноморья, комплекс — героон, предположительно, эллинистического периода. То есть, святилище героя — что-то наподобие, чтобы было понятно для широкой публики, мавзолея для человека, который при жизни заслужил большие почести и был очень важным гражданином Херсонеса. И после смерти он был возведен в ранг героя, то есть обожествлен; ему должен был быть учрежден культ — и наверняка он был», — рассказал С.Соловьев.

Он уточнил, что сооружение было построено в виде ступенчатого стилобата, в центре постройки стоял саркофаг, но до современного периода оно не сохранилось. «К сожалению, погребение было разграблено еще в древности. Вся верхняя часть сооружения была разобрана на строительные материалы. В Средние века из этого саркофага устроили поилку для скота», — отметил руководитель экспедиции.

Ученый добавил, что также уникально для Северного Причерноморье другое обнаруженное погребальное сооружение в виде толоса, которое датируется римским периодом — первыми веками нашей эры. Это куполообразная конструкция, под которой был саркофаг со свинцовой урной.

Что раскопали у стен Херсонеса

Находки, обнаруженные археологами в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя, будут представлены на отдельной выставке, которая планируется летом следующего года, сообщил С.Соловьев.

«Мы планируем по завершении наших работ, уже летом, большую выставку предметов. Будет представлено множество интересных, разнообразных артефактов», — сказал Соловьев.

До настоящего момента предметы с выставки были представлены только на стендовых экспозициях — когда на улицах города выставляются фотографии с описанием вещи. Кроме того, единичные артефакты экспонировались в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Руководитель экспедиции уточнил, что общая площадь раскопок — более 40 тысяч кв. м. В настоящее время работы ведутся или уже закончены примерно на двух третях территории. Это самые масштабные раскопки за все время исследований Херсонеса.

«Массив находок огромный — всего найдено на сегодняшний день около 530 тыс. предметов, из них уже порядка 80 тысяч имеют музейное значение, то есть, будут переданы музею-заповеднику «Херсонес Таврический» на постоянное хранение, в музейный фонд. Это огромный массив материалов, который требует обработки: систематизация, описание, фотографирование, подготовка публикаций. Все материалы требуют профессиональной реставрационной заботы», — отметил он.