Для туристов построят пешеходный переход через федеральную трассу

Пешеходный переход на седьмом участке трассы «Таврида», где ее пересекает участок Большой Севастопольской тропы «2-й кордон — с.Камышлы (Горный ключ)», обещают обустроить в 2022 году.

Пешеходный переход на седьмом участке трассы «Таврида», где ее пересекает участок Большой Севастопольской тропы «2-й кордон — с.Камышлы (Горный ключ)», обещают обустроить в 2022 году.

Это вопрос обсуждается в департаменте транспорта, сообщила пресс-служба севастопольского ГАУ «Центр развития туризма», являющегося функциональным заказчиком инвестиционного проекта «Большая Севастопольская тропа».

«Нам поступило много вопросов от туристов про обустройство перехода тропы через федеральную трассу «Таврида». Отвечаем — переходу быть!», — такую радостную новость распространили организаторы проекта в социальных сетях.

По их сведениям, проектно-изыскательские и даже строительно-монтажные работы проведут в 2022 году.

Социальная сеть моментально отреагировала на новость: «Наконец-то, а то как-то не комильфо через забор с рюкзаком лазить. Хорошо бы, кроме этого, произвести общую инвентаризацию нитки тропы, ибо во многих местах столбы БСТ уничтожены вандалами, а где-то тропа просто перестала существовать вследствие строительных работ», — написал комментарий Андрей Игнатьев.

Напомним, что в апреле 2021 года департамент природных ресурсов Севастополя объявлял тендер на обследование мест миграции диких животных на территории горно-лесного массива «Мекензиевы горы» для строительства экодуков — биопереходов для оленей, кабанов и куниц на трассе «Таврида».