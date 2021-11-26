Бывший начальник пожарной части приписывал зарплату прогульщику

Как сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда, бывший начальник одной из пожарных частей Севастополя привлечен к уголовной ответственности за использование служебных полномочий вопреки интересам службы.

Как сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда, бывший начальник одной из пожарных частей Севастополя привлечен к уголовной ответственности за использование служебных полномочий вопреки интересам службы.

Он вносил ложные сведения в табели учета рабочего времени, удостоверяющие факт и продолжительность работы одного из его подчиненных. С июля 2018 года по апрель 2019 года последнему незаконно начислена заработная плата и иные выплаты в общей сумме более 445 тысяч рублей.

В результате совершенного преступления были существенно нарушены права и законные интересы ГУ МЧС России по городу Севастополю, а также причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено по материалам Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

На суде подсудимый признал себя виновным, чистосердечно раскаялся и частично возместил причиненный материальный ущерб. Это и иные смягчающие наказание подсудимого обстоятельства суд учел при назначении наказания. Бывший начальник пожарной части должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворяя гражданский иск прокурора, суд взыскал с осужденного причиненный преступлением материальный ущерб в размере 325613 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.