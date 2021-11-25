В капстрое уверяют, что на газификацию Байдарской долины им хватит два года

Полную газификацию сел Байдарской долины планируют завершить до конца 2023 года.

Об этом сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Аксенова, когда наконец-то начнутся строительно-монтажные работы по объектам газификации в Байдарской долине.

— На сегодняшний день заключено более 10 госконтрактов по строительству сетей низкого давления. В ближайшее время планируется получение положительной госэкспертизы по строительству магистрального газопровода высокого давления второй и третьей очереди в Байдарской долине. Также в январе 2022 года будет заключен госконтракт на строительство данных сетей, — заверил И.Гапицонов депутатов и добавил, что до конца 2023 года правительство планирует завершить полную газификацию сел Байдарской долины, так как предусматривает госпрограмма федерально-целевого развития города Севастополя и Республики Крым.

Сомнения по поводу сделанных И.Гапицоновым заявлений высказал руководитель общественной организации «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников.

— Смотря на то, как происходит газификация Бельбекской долины, где все контракты сорваны, поверить в подобные обещания весьма трудно. Например, в с.Фронтовое газифицировано 15% жилых домов, когда подключат к газу остальные — неизвестно. В с.Верхнесадовое работы также не производят. Они пытаются вести там среднемагистральный газопровод, наверное, поэтому трубы, предназначенные для строительства, валяются по всему саду. При этом заключенные в 2018 году госконтракты на газификацию Байдарской долины были расторгнуты, там вообще никто этим вопросом не занимается, — отметил А.Ситников.

В октябре 2004 года председатель Севастопольской городской администрации Леонид Жунько объявил, что до конца 2005 года газификация сел Байдарской долины будет завершена.