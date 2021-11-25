Проблемы троллейбусников будут решать 26 ноября

Из-за накопившегося перед поставщиками долга в несколько сотен миллионов рублей сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» вынуждены работать без света и отопления.

Из-за накопившегося перед поставщиками долга в несколько сотен миллионов рублей сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» вынуждены работать без света и отопления.

Как выяснилось, общий долг поставщикам у ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» на 25 октября составлял 225,5 млн рублей. Ежемесячно предприятию на обязательные платежи и заработную плату не хватает 30 млн рублей. Ровно на столько расходы предприятия превышают поступления от всех видов деятельности.

В Севэлектроавтотрансе пояснили «Севастопольской газете», что долг образовался во время локдауна, когда у предприятия почти не было выручки. Сейчас поступления позволяют гасить текущие платежи. Троллейбусники очень надеются на помощь в виде субсидии предприятию от правительства Севастополя, уверяя, что 73 миллионов им пока хватит, чтобы расcчитаться хотя бы с поставщиком электроэнергии.

Сложившейся ситуацией в части соблюдения условий труда работников Севэлектроавтотранса крайне обеспокоены в Севастопольском объединении организаций профсоюзов.

«В связи с наличием просроченной кредиторской задолженности предприятия отключены от электроэнергии диспетчерские маршрутов №3, 5, 6, 9, 10 и 12. Это исключает возможность подогреть пищу, вскипятить чай, воспользоваться нагревательными приборами, просто помыть руки и посетить туалет. Всё это в свою очередь ведет к снижению работоспособности персонала, риску увеличения аварийности, негативному эпидемиологическому фону», — отмечают в профсоюзном объединении.

Вопросы социально-трудовой направленности в Севастополе призвана рассматривать Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (СРТК). 16 ноября профсоюзная сторона обратилась к правительству города и работодателям с инициативой внеочередного заседания. По мнению профсоюзов, необходимо принять самые срочные меры по разрешению сложившейся ситуации, оказанию помощи предприятию и устранению указанных нарушений законодательства о труде.

Решать будут тремя сторонами

Руководитель севастопольских профсоюзов Вадим Богачев подтвердил «Севастопольской газете» факт нарушения прав работающих и несоблюдения условий их труда.

— Все возникающие спорные вопросы в социально-трудовой сфере рассматриваются в рамках социального партнерства. Такой механизм предусмотрен, в частности, трудовым кодексом РФ и законом о социальном партнерстве в городе Севастополе от 2015 года, — объяснил В.Богачев.

По его словам, речь идет о взаимодействии трех сторон: профсоюзов, работодателей и правительства города. В состав каждой стороны входит по семь представителей.

— Мы пользуемся этим механизмом и выносим на рассмотрение вопрос о ситуации в ГУПС «Севэлектроавтотранс» в части соблюдения требований законодательства, — сказал профсоюзный руководитель, добавив, что заседание будет проведено 26 ноября в 10.00 в Большом зале правительства.

Из документов, представленных стороной правительства в профобъединение, следует, что общий объпм бюджетных ассигнований, предусмотренных с целью обеспечения деятельности предприятия в 2021 году составляет более 727 млн рублей, а совсем недавно Севэлектроавтотрансу была дополнительно выделена еще одна субсидия — на погашение задолженности по договору сублизинга перед ГКУ «Управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства» — 829,3 млн рублей.

В рамках перераспределения средств в части лимитов бюджетных обязательств департамента транспорта и развтития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на возмещение недополученных доходов предприятию обещают выделить еще 10,5 млн рублей.

Все субсидии носят исключительно целевой характер. На заседании трехсторонней комиссии, планируется рассмотреть возможность дополнительного финансирования департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры для выделения субсидии ГУП «Севэлектроавтотранс» на погашение задолженности за потребленную электроэнергию, со сроком — до 10 декабря 2021 года.

Однако профсоюзы намерены настаивать на сокращении этого срока, поскольку со стороны поставщика — предприятия «Севэнергосбыт» выставлено требование полностью погасить долг до 6 декабря.

— Ситуация такова: Севэнергосбыт рубильники не выключал, но выставил требование троллейбусникам самостоятельно отключить потребление в диспетчерских пунктах. Вчера был еще отключен диспетчерский пункт на 5-м километре, а этот конечная 20, 12, 17 и 14 троллейбусных маршрутов, плюс некоторых автобусных. То есть, не отключая сами электроэнергию, они фактически принуждают к этому предприятие, — сообщил В.Богачев.

Профсоюзы настаивают на соблюдении требований законодательства по обеспечению условий труда работающих на предприятии.

— Мы целиком и полностью — за погашение задолженности и очень приветствуем намерение правительства изыскать дополнительные средства для этого. Очевидно, что само предприятие с погашением долга не справится. Но, самое главное, если вдруг по каким-то причинам это не удастся сделать быстро, нужно чтобы все, что касается условий труда работников, было нормализовано в самые короткие сроки. Работники предприятия не должны быть связаны какими-то вопросами, которые решаются на уровне взаимоотношений между предприятием и его учредителями, это задача руководства предприятия, и решать ее нужно быстро, — убежден В.Богачев.