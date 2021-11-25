На КОС «Южные» работы ведутся без остановок

В конце 2024 года смогострадальный долгострой будет введен в эксплуатацию, пообещал глава департамента капитального строительства.

На пленарном заседании Законодательного собрания, 23 ноября, депутат Антон Пархоменко попросил директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова актуализировать ситуацию сложившуюся на крупных строительных объектах города.

— Как развивается ситуация с КОС «Южные? На каком этапе там процесс? Известно, что утверждено такое техническое решение, как отказ от строительства отдельных очистных в Балаклаве и переброска этих стоков из Балаклавы по некоему трубопроводу на КОС «Южные». Где пройдет этот маршрут трубопровода и затронет ли он какие-то земельно-иммущественные интересы? — спросил А.Пархоменко.

И.Гапицонов попытался снять все опасения вокруг этого вопроса. Он сообщил, что на сегодняшний день ведется активная фаза строительства. Существенно откорректирована проектная документация. Главгосэкспертизой одобрены эксклюзивные условия для заказчика — прохождение и получение комплексного положительного заключения на этапы строительства, то есть разрешен ввод объекта по пусковым корпусам. Работы ведутся без остановки, проектная документация откорректирована на 95%.

— Мы от графика производства работ не отступаем ни на один день. Как и планировали, в конце 2024 года объект будет введен в эксплуатацию, — доложил директор департамента капстроя. — Я могу с уверенностью сказать, это будут одни из лучших в России очистных, — пообещал главный строитель города.

Он сообщил, что департаментом капитального строительства был проведен ряд командировок на самые современные существующие КОС в России. Все знания и опыт, добытые у коллег, будут использованы в Севастополе и всё самое прогрессивное реализуют именно при строительстве очистных сооружений «Южные».

Очистные в раю не размещают

— Что касается Балаклавы, да, действительно, нами было принято решение об исключении локальных очистных в Балаклаве. Это связано с тем, что в ближайшее время там начнется строительство яхтенной марины. Это будет райский уголок Севастополя и наличие там очистных сооружений будет не совсем правильно, — отметил И.Гапицонов.

Он рассказал парламентариям, что в связи с предстоящей реализацией грандиозного проекта в Балаклаве, было принято решение переформатировать федеральную целевую программу. Теперь подводящие сети будут врезаться в центральный канализационный коллектор КОС «Южные» в районе 5-го км. При этом, по его словам, инженерный коридор проработан, предварительно сложности в части выкупа земельных участков либо каких-то ограничений, связанных с размещением объектов капитального строительства на территории отсутствуют.

— В будущем году в корректировке федеральной целевой программы эта строчка появится. И мы приступим к реализации мероприятия уже в конце 2022 года, — заверил собравшихся И.Гапицонов.