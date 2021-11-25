На достройку спортзала на ул.Гавена денег не хватило

Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для борьбы, строящийся для спортивной школы олимпийского резерва №2 на улице Гавена, 6а, обещают сдать до конца 2021 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для борьбы, строящийся для спортивной школы олимпийского резерва №2 на улице Гавена, 6а, обещают сдать до конца 2021 года.

По словам директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, этот объект, действительно, долгострой. Причина, как обычно, кроется в некорректно составленной проектной документации. Но также есть вопросы и по поводу оснащения объекта. Из-за всех этих проблем физкультурно оздоровительный комплекс оказался недофинансированным: денег на достройку просто не хватило.

— Мы скорректировали программу сотрудничества с Москвой, выделены дополнительные средства и заключены госконтракты на завершение объекта. На этой неделе мы подаем документы в Госстройнадзор для получения заключения. Все справки о выполнении технических условий получены. До конца этого года объект будет официально открыт, — сообщил И.Гапицонов.

В августе 2018 года на заседании Архитектурно-художественного совета Севастополя ООО «Инжиниринговая компания «РГП» представила проект физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы, который должен быть построен на ул.Гавена, 6а. Строительство началось в 2019 году и должно было завершиться в декабре 2020-го. Но в ноябре стало ясно, что подрядчик в сроки не укладывается. Было заявлено о необходимости корректировки проектно-сметной документации. Срок сдачи объекта сдвинули на начало 2021 года. Потом строители обещали сдать здание ФОКа к 1 апреля, затем в течение двух месяцев провести благоустройство территории. В августе срок сдачи перенесли на сентябрь. Эту информацию озвучивал сам И.Гапицонов. По его словам, тогда причиной очередной задержки бала в наличии незаконных построек по периметру территории спорткомплекса.