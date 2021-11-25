Комплексно развивать территории будут через снос многоквартирных и индивидуальных домов

Постановление о комплексном развитии территории под жилищную застройку принято 25 ноября на заседании правительства города.

Постановление о комплексном развитии территории под жилищную застройку принято 25 ноября на заседании правительства города.

— Документ подготовлен во исполнение федерального закона от 30 декабря 2020 года №404 -ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс в целях комплексного развития территорий», а также руководящих писем Министерства строительства о подготовке нормативных правовых актов в этой области и направленных в минстрой методических рекомендаций, — представил проект документа директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Собственно, принятым постановлением закреплен механизм принятия решения о комплексном развитии и закреплены критерии многоквартирных домов, непризнанных аварийными и подлежащими сносу, включение которых возможно в границы территории комплексного развития.

— Градостроительным кодексом установлено 4 вида развития комплексной территории: жилой и нежилой застройки, незастроенных территорий, а также развитие территорий по инициативе правообладателей, — сообщил М.Жукалов.

По его словам, в первых трех случаях решение принимается правительством Севастополя, при условии одобрения градсоветом. Он также озвучил критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, непризнанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции, при наличии требуемого решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

— В границы комплексного развития территорий могут быть включены многоквартирные дома, физический износ которых превышает 60%, а также малоэтажные многоквартирные дома этажностью не выше 4-х этажей, построенные до 1980 года, имеющие деревянные перекрытия либо, если стены таких домов содержат дерево, кирпич, камень, железобетон. А также бараки деревянные, вне зависимости от этажности и многоквартирные дома, в которых отсутствуют одна или несколько систем централизованного инженерно-технического обеспечения: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, кроме местных и индивидуальных систем, — продолжил М.Жукалов.

Он подчеркнул, что кварталы индивидуальной жилой застройки не могут быть предметом комплексной застройки территорий, изъятия объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных в границах элемента планировочной структуры в кварталах, возможны при условии их соответствия одному из критериев: аварийность, непригодность для проживания, высокий процент износа (50%) и полное отсутствие какой-либо из систем инженерного обеспечения, включая отсутствие скважин, септиков и пр..

Для принятия решений о комплексном развитии территории жилой застройки обязательным является проведение общих собраний собственников по вопросу включения дома в решение о комплексном развитии.

При этом решение общего собрания принимается не менее, чем двумя третями голосов собственников жилых помещений.

По вопросу об исключении многоквартирного дома из границ территории, подлежащей комплексному развитию, решение должно быть принято не меньше, чем одной третью голосов. То есть, если ранее проголосовали и включили дом в решение о комплексном развитии территории, то жители могут, проведя повторно такое же собрание, исключить его из проекта решения.

По словам М.Жукалова, принятое постановление позволит обеспечить реализацию норм по комплексному развитию территорий, конечной целью которого является обеспечение сбалансированного и устойчивого развития города путем повышения качества городской среды.

Он также сообщил, что основные критерии обсуждены в Законодательном собрания и с уполномоченным по правам предпринимателей.

Губернатор Михаил Развожаев добавил, что постановление даст возможность горожанам получать качественное жилье от застройщиков.

— Это большой шаг, который упорядочивает деятельность по дальнейшему развитию города, с учетом предоставления гражданам новых, более выгодных условий, — заключил он, поручив представить горожанам дополнительные разъяснения по сути постановления.

В ходе заседания также была принята формула расчета при приобретении жилья большей площади или с большим количеством комнат при комплексном развитии территории, о чем доложил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Он пояснил, что, если дом попадает под комплексное развитие территории, то застройщик должен предоставить владельцу равнозначное помещение. Но в ходе строительства может увеличиться площадь помещений или количество комнат. Тогда владелец может получить квартиру большей площади за дополнительную плату, на основании соглашения, заключаемого между собственником и застройщиком. Доплата возможно с использованием государственных сертификатов, средств материнского капитала, а также иных форм господдержки.