Автомобилей в Севастополе как-то очень мало

Опрос, проведенный компанией «Сберстрахование», почему-то показал, что семьи жителей Севастополя имеют до обидного мало транспортных средств, чем семьи на материке.

Опрос, проведенный компанией «Сберстрахование», почему-то показал, что семьи жителей Севастополя имеют до обидного мало транспортных средств, чем семьи на материке.

В материале ТАСС, говорится, что компания «Сберстрахование» в ноябре опросила 13 тысяч респондентов в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек. «Более половины россиян (53%) имеют в семье как минимум одну машину, <...> 22% приходится на отечественные автомобили, а 78% — на иномарки», — отмечается в исследовании страховщика.

Наибольшая доля семей с автомобилями проживает в Москве (68%), Уфе и Санкт-Петербурге (по 67%), Тюмени и Красноярске (по 64%). Меньше всего машинами пользуются в Грозном и Махачкале (по 42%), Кемерове и Новокузнецке (по 45%), а также в Севастополе (39%).

Кто ездит по нашим дорогам?

Последняя цифра, как-то не сопоставляется с количеством автомобилей на улицах Севастополя и постоянными уверениями городских властей, что пробки на дорогах возникают не из-за плохого качества этих самых дорог или неправильной организации дорожного движения, а из-за роста благосостояния жителей, которые покупают и покупают автомобили. Приводятся цифры, что с 2014 года количество автомобилей у севастопольцев выросло аж в четыре раза!

«Вести-Крым», ссылаясь на данные УГИБДД УМВД России по Севастополю, сообщали, что «если в 2014 году в Севастополе числилось немного более 39 тысяч автомобилей, то в 2020 году их количество выросло до около 160 тысяч единиц. При этом в Москве с 2010 по 2020 год количество транспортных средств увеличилось всего на 35%».

Но есть и другие цифры: не в четыре раза, а в семь, и не с 2014 года, а с 2000-го.

«В Севастополе в период с 2000 года число автомобилей увеличилось в семь раз. Об этом на собрании общественности рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД в Севастополе Олег Никулин», — сообщил порталу «Форпост» 19 января 2015 года.

В материале приводятся такие данные: в 2000 году парк зарегистрированных в городе автомобилей составлял 18 тысяч единиц. На 31 декабря 2014 года — 112 тысяч».

А вот данные нашего издания: «По информации МРЭО ГИБДД, в 2017 году в Севастополе в собственности физических лиц зарегистрировано 104,5 тысячи транспортных средств… [...] Что на самом деле составляет только 248 автомобилей на тысячу жителей».

Но это цифры более чем трехлетней давности. Может быть за эти годы в Севастополе случился автомобильный бум?

Редакция «Севастопольской газеты» опять поинтересовалась у городского управления МВД России статистикой о количестве автомобилей, стоящих в МРЭО на учете, и числе водителей, получивших здесь российские права с 2014 года. Вот официальный ответ от 12 ноября 2021 года: «В настоящее время в Севастополе зарегистрированы 159607 механических транспортных средств. Из них: легковых т/с — 142232, грузовых т/с — 9994, автобусов — 2256».

А с водителями получилось очень странно. «Статистическими данными о том, какое количество жителей Севастополя имеют российские водительские удостоверения, УИГБДД УМВД России по г.Севастополю не располагает», — говорится в ответе на запрос газеты.

Подсчитать количество автомобилей на тысячу человек попробуем, используя данные, приведенные губернатором Севастополя 17 ноября о переписи населения: не менее 530 тысяч человек, а может даже и все 600 тысяч! Если взять меньшую цифру, получаем, что коэффициент автомобилизации Севастополя равен 268 автомобилей на тысячу жителей (на начало 2018 года было 248). А вот сколько из автовладельцев одиноки и сколько автомобилей принадлежат предприятиям не известно.

Остается только задать вопрос «Сберстрахованию»: как неработающая на Крымском полуострове сбербанковская фирма подсчитала количество семей в Севастополе, имеющих автомобили?