Угольную пыль на детскую площадку в Солнечном надуло ветром

Департамент городского хозяйства Севастополя сообщил, что жалобы жителей поселка Солнечный на выбросы котельной не обоснованы.

«Превышений установленных нормативов выбросов и превышений гигиенических требований по обеспечению качеством атмосферного воздуха населенных мест не обнаружено (о чем составлены соответствующие протокол и акт проведения измерений)», — говорится в сообщении.

Жители Солнечного с октября замечают, что в парке, на детской и спортивной площадках выпадает черная пыль. Так как угольная котельная ГУПС «Севтеплоэнерго» расположена неподалеку, а отопительный сезон начался 18 октября, все претензии население поселка адресовало тепловикам.

В связи с поступившими обращениями 16 ноября были проведены измерения. Но «превышений установленных нормативов выбросов и превышений гигиенических требований по обеспечению качеством атмосферного воздуха населенных мест не обнаружено».

Как оказалось, и параметры угля соответствуют нормативным.

«Возможной причиной отложений угольной пыли на детских площадках, расположенных вблизи котельной, являются разгрузочные работы угольной продукции при сильных порывах ветра», — предположили в горхозе и пообещали проводить в Солнечном еженедельные измерения параметров газопылевого потока из дымовой трубы котельной и отборы проб воздуха в зоне рассеивания.

Нет ни газа, ни дров

Но жители Солнечного не согласны с таким выводом и продолжают бить тревогу, опасаясь за здоровье взрослых и детей.

За комментарием «Севастопольская газета» обратилась к главе Андреевского муниципалитета Павлу Сысуеву. Он подтвердил низкое качество угля и то, что при загрузке в котельную и его горении происходил выброс пыли из трубы на прилегающие территории, где как раз оказался парк поселка с детскими площадками и два многоквартирых жилых дома на 50 и 70 квартир.

— Пыль оседала, родители были озабочены, поскольку пыль покрыла резиновое покрытие на площадке. Общими усилиями с Севтеплоэнерго мы все это вымыли и подмели, детские площадки очистили и через день завезли нормальный уголь. Сейчас выбросов нет, — сообщил П.Сысуев.

На вопрос о системах улавливания угольной пыли, которые, как предполагается, должны быть на котельных, П.Сысуев только усмехнулся: «Да о чем вы в говорите! Я хотел бы посмотреть хотя бы на одну из них в нашем городе! Есть просто котел и просто труба!».

Он также посетовал, что вопреки трехлетнему ожиданию установки газового оборудования на данной котельной этого счастья пока так и не случилось. Разве что пришло письмо от Севтеплоэнерго с обещаниями, что такая модернизация планируется в 2023 году.

Глава муниципалитета не взялся оценить, несет ли угольная пыль какой-то вред здоровью, тем более, что большинство домов в здешних селах не газифицированы и вынуждены отапливаться углем.

— Мы каждый день имеем дело с угольной пылью, сажей, просечкой угля. Ну, так живем, — вздохнул руководитель МО.

По его словам, сами местные жители закупают уголь на складе на Северной стороне, в районе улицы Богданова. Уточнить наличие льгот на закупку угля отдельным категориям граждан он предложил в Нахимовском управлении соцзащиты.

Что касается цены, то сейчас, по его словам, тонна угля стоит 12 тысяч рублей, на сезон для одноэтажного дома может хватить 1,5-2 тонны, для отопления двух этажей потребуется до 3 тонн. Не считая дров, с закупкой которых сейчас существует целая проблема.

— Раньше дрова развозили и продавали прямо на улицах, сейчас дрова купить сложнее, чем уголь, — признался П.Сысуев, добавив, что поставщики жалуются, что никаких квот на рубку дров не выделяют.