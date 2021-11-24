Новости Севастополя

Угольную пыль на детскую площадку в Солнечном надуло ветром

Департамент городского хозяйства Севастополя сообщил, что жалобы жителей поселка Солнечный на выбросы котельной не обоснованы.

Департамент городского хозяйства Севастополя сообщил, что жалобы жителей поселка Солнечный на выбросы котельной не обоснованы.

«Превышений установленных нормативов выбросов и превышений гигиенических требований по обеспечению качеством атмосферного воздуха населенных мест не обнаружено (о чем составлены соответствующие протокол и акт проведения измерений)», — говорится в сообщении.

Жители Солнечного с октября замечают, что в парке, на детской и спортивной площадках выпадает черная пыль. Так как угольная котельная ГУПС «Севтеплоэнерго» расположена неподалеку, а отопительный сезон начался 18 октября, все претензии население поселка адресовало тепловикам.

В связи с поступившими обращениями 16 ноября были проведены измерения. Но «превышений установленных нормативов выбросов и превышений гигиенических требований по обеспечению качеством атмосферного воздуха населенных мест не обнаружено».

Как оказалось, и параметры угля соответствуют нормативным.

«Возможной причиной отложений угольной пыли на детских площадках, расположенных вблизи котельной, являются разгрузочные работы угольной продукции при сильных порывах ветра», — предположили в горхозе и пообещали проводить в Солнечном еженедельные измерения параметров газопылевого потока из дымовой трубы котельной и отборы проб воздуха в зоне рассеивания.

Нет ни газа, ни дров

Но жители Солнечного не согласны с таким выводом и продолжают бить тревогу, опасаясь за здоровье взрослых и детей.

За комментарием «Севастопольская газета» обратилась к главе Андреевского муниципалитета Павлу Сысуеву. Он подтвердил низкое качество угля и то, что при загрузке в котельную и его горении происходил выброс пыли из трубы на прилегающие территории, где как раз оказался парк поселка с детскими площадками и два многоквартирых жилых дома на 50 и 70 квартир.

— Пыль оседала, родители были озабочены, поскольку пыль покрыла резиновое покрытие на площадке. Общими усилиями с Севтеплоэнерго мы все это вымыли и подмели, детские площадки очистили и через день завезли нормальный уголь. Сейчас выбросов нет, — сообщил П.Сысуев.

На вопрос о системах улавливания угольной пыли, которые, как предполагается, должны быть на котельных, П.Сысуев только усмехнулся: «Да о чем вы в говорите! Я хотел бы посмотреть хотя бы на одну из них в нашем городе! Есть просто котел и просто труба!».

Он также посетовал, что вопреки трехлетнему ожиданию установки газового оборудования на данной котельной этого счастья пока так и не случилось. Разве что пришло письмо от Севтеплоэнерго с обещаниями, что такая модернизация планируется в 2023 году.

Глава муниципалитета не взялся оценить, несет ли угольная пыль какой-то вред здоровью, тем более, что большинство домов в здешних селах не газифицированы и вынуждены отапливаться углем.

— Мы каждый день имеем дело с угольной пылью, сажей, просечкой угля. Ну, так живем, — вздохнул руководитель МО.

По его словам, сами местные жители закупают уголь на складе на Северной стороне, в районе улицы Богданова. Уточнить наличие льгот на закупку угля отдельным категориям граждан он предложил в Нахимовском управлении соцзащиты.

Что касается цены, то сейчас, по его словам, тонна угля стоит 12 тысяч рублей, на сезон для одноэтажного дома может хватить 1,5-2 тонны, для отопления двух этажей потребуется до 3 тонн. Не считая дров, с закупкой которых сейчас существует целая проблема.

— Раньше дрова развозили и продавали прямо на улицах, сейчас дрова купить сложнее, чем уголь, — признался П.Сысуев, добавив, что поставщики жалуются, что никаких квот на рубку дров не выделяют.

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