Студенты из Севастополя попали в ДТП в Карелии

На федеральной трассе «Сортавала» перевернулся экскурсионный автобус, в котором из Петрозаводска в Рускеалу ехали туристы, в том числе 28 студентов Севастопольского государственного университета.

На федеральной трассе «Сортавала» перевернулся экскурсионный автобус, в котором из Петрозаводска в Рускеалу ехали туристы, в том числе 28 студентов Севастопольского государственного университета.

Как сообщила пресс-служба МВД по республике Карелия, около 11 часов в Питкярантском районе на 306 км автодороги А-121 «Сортавала» автобус «Кинг Лонг» двигался в сторону города Сортавала. При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет с последующим опрокидыванием.

Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов — 28 студентов Севастопольского государственного университета, которые награждены поездкой в Карелию на молодежное мероприятие «Ближе к Северу».

В результате аварии медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, пятеро из которых доставлены в лечебное учреждение. Остальных пассажиров автобуса отвезли в стационарный пункт обогрева, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Карелия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины аварии. Водитель, 1967 года рождения, признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение категории «Д» в наличии.

Травмы, полученные студентами, не носят угрожающего жизни характера, это ссадины и ушибы. У одной из девушек врачи подозревают сотрясение мозга, уточнили в департаменте общественной безопасности правительства Севастополя.

Если у вас есть вопросы по данному происшествию, обратитесь в департамент: +7 (8692) 54-18-43.