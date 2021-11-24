Пока сдадут только половину поликлиники №2

В декабре первый этап капитального ремонта поликлиники№2 на ул. Ерошенко будет завершен. Строительно-монтажные работы по строительству поликлиники для взрослых на ул.Шевченко и амбулатории на Фиолентовском шоссе начнутся в следующем году.

В декабре первый этап капитального ремонта поликлиники№2 на ул. Ерошенко будет завершен. Строительно-монтажные работы по строительству поликлиники для взрослых на ул.Шевченко и амбулатории на Фиолентовском шоссе начнутся в следующем году.

Об этом сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов в рамках отчета о проделанной работе перед Законодательным собранием.

— По поликлинике на улице Ерошенко. Там очень радужная картина. В этом году мы заканчиваем капитальный ремонт на первой половине данного медучреждения, — отрапортовал И.Гапицонов.

По его словам, проектная документация по поликлинике была выполнена некорректно. Были приняты не совсем правильные технические решения, которые не позволяли сертифицировать после ремонта это учреждение по требованиям Минздрава России. Документацию пришлось дорабатывать искать дополнительное финансирование. Специалисты департамента привели всю документацию в соответствием со нормативными требованиями и уже в этом году одно крыло поликлиники будет отремонтировано.

— В этом году мы сдаем первый этап капитального ремонта, в будущем — второй этап. Проблема еще в том, что работы производятся в действующей поликлинике. В декабре мы договорились с врачами о перемещении их в уже отремонтированные помещения. В будущем году собираемся приступить к ремонту второй половины здания, — сообщил директор капстроя.

Относительно поликлиники на ул.Шевченко и амбулатории на Фиолетновском шоссе И.Гапицонов доложил депутатам, что правительством города уже заключен госконтракт «под ключ» и выплачен аванс. В будущем году подрядчик приступит к реализации этих.

— Проектирование ведется полным ходом, в 2022 году начнутся строительно-монтажные работы. Планируем в марте получить положительное заключение госэкпертизы, — подчеркнул И.Гапицонов.