О базировании санавиации нужно договориться с военными

Власти Севастополя проработают с военными возможность базирования санитарной авиации для нужд города на одной из вертолетных площадок Минобороны. Соответствующее решение озвучено на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.

Власти Севастополя проработают с военными возможность базирования санитарной авиации для нужд города на одной из вертолетных площадок Минобороны. Соответствующее решение озвучено на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.

«Мы работаем над тем, чтобы в Севастополе появилась вертолетная площадка медицинская», — приводит ТАСС слова губернатора Михаила Развожаева.

Он пояснил, что санавиация в городе появилась только в этом году: для перевозки больных, даже в тяжелом состоянии, в пределах субъекта рациональнее использовать автомобили. Вертолетом отправляют пациентов, которым не могут помочь местные медики, в другие регионы.

Полпред в ЮФО Владимир Устинов указал, что в Севастополе подходящие площадки есть. «Она же есть, вертолетная площадка, <…> несколько площадок военных. Надо их использовать», — предложил он губернатору. Тот согласился с предложением.

Также М.Развожаев рассказал, что пока для Севастополя используют борт санавиации, который базируется в Крыму. По его данным, за этот год перелеты понадобились лишь трижды, в то время как средства были заложены на 15. Однако Севастополь намерен и в будущем просить средства «с запасом», ведь такая работа не может быть точно спланирована.

Площадка уже была

В апреле 2021 года департамент здравоохранения Севастополя сообщал, что с аэродромом в Юхариной балке заключен договор на 7,68 млн рублей и там теперь будет базироваться санавиация. Деньги для этого выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Воздушный транспорт позволит перевозить сложных пациентов в другие города, где они смогут получить узкоспециализированную или высокотехнологичную помощь. Ранее больных приходилось отправлять автотранспортом или перевозить через аэропорт в Симферополе, куда их также доставляли на автомобиле.

Новость была проиллюстрирована вертолетом санавиации на аэродроме в Юхариной балке.