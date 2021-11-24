Нашли стрелявшего по бродячим собакам

Севастопольские полицейские установили предполагаемого причастного к гибели животных в Любимовке.

Севастопольские полицейские установили предполагаемого причастного к гибели животных в Любимовке.

После проверки обращения в полицию о гибели трех собак, отдел дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбудил уголовное дело за «Жестокое обращение с животными».

В результате розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого причастного к происшествию.

Житель садоводческого кооператива в поселке Любимовка объяснил, что несколько бездомных собак забрались на территорию его домовладения и набросились на домашнюю птицу. Мужчина стрелял по животным из принадлежащего ему охотничьего ружья.

Оружие изъято и направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения баллистической экспертизы. Следствие продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

О гибели трех собак на территории садоводческого кооператива в поселке Любимовка в отделение полиции №1 «Северное» сообщила 8 ноября местная жительница.