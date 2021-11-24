Мосту через Севастопольскую бухту быть

О планах строительства через Севастопольскую бухту моста, а не туннеля сообщил директор капитального строительства Илларион Гапицонов во время своего отчета перед Законодательным собранием.

О планах строительства через Севастопольскую бухту моста, а не туннеля сообщил директор капитального строительства Илларион Гапицонов во время своего отчета перед Законодательным собранием.

Вопрос о строительстве мостового или туннельного транспортного перехода через бухту задал директору капстроя депутат Антон Пархоменко.

— Хочу спросить относительно моста или туннеля через бухту. Так на чем остановились? Начато ли проектирование, если нет, то когда, в какие сроки это можно ожидать? — поинтересовался парламентарий.

И.Гапицонов сначала не понял о чем речь и рассказал собравшимся о строительстве дюкера — газо-распределительной станции №3, которая должна пройти по дну Севастопольской бухты. На этот объект уже получено положительное заключение экологической экспертизы и проект находится на рассмотрении главгосэкспертизы.

— Уже в этом году, раньше срока мы планируем заключить госконтракт на строительство данного газопровода, — отрапортовал руководитель строительного департамента.

Но когда депутат А.Пархоменко уточнил свой вопрос, объяснив, что он имел в виду транспортный переход через бухту, И.Гапицонов ответил, что его лучше адресовать в департамент транспорта.

— Насколько я компетентен в этих вопросах. Вообще-то, это вопрос департамента транспорта, но я слышал о том, что будет мост. Все что могу сказать, — улыбнулся И.Гапицонов.

Мост и рокада к нему

Напомним, идею строительства моста через Севастопольскую бухту поднимали в городе неоднократно. Мост через бухту должен связать Северную сторону с другими районами города.

В декабре 2017 году акционерное общество «УСК Мост» выиграло торги, объявленные департаментом транспорта, на выполнение работ по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. Изначальная стоимость изыскательских работ составляла 30 млн рублей. Но в середине 2018 года тогда еще губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объявил, что началась работа нового подрядчика над подготовкой ТЭО, после выполнения которой руководство региона собиралось и обратилось обратиться за федеральными средствами на строительство.

Презентацию Д.Овсянниковым и директором департамента экономического развития Марией Литовко проекта моста через Севастопольскую бухту для президента России Владимира Путина транслировали все государственные телевизионные каналы.

А в октябре 2019 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил севастопольцам, что проекты моста, который было предложено строить вместо туннеля, и рокады — подхода к мосту — отложены из-за отсутствия финансирования. Предварительная оценка стоимости проектов составила 70 миллиардов рубле, таких средств в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя в то время заложено не было. К рассмотрению проектов обещали вернуться после 2022 года.

Кстати, о рокаде руководитель департамента транспорта заговорил в октябре 2021 года.