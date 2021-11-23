«Украину» переделали в советский кинотеатр

Музей героической обороны Севастополя в декабре возобновит работу кинотеатра на ул.Ленина в ретро-формате.

Музей героической обороны Севастополя в декабре возобновит работу кинотеатра на ул.Ленина в ретро-формате.

В новых «старых» интерьерах фойе «Украины» будет работать музей развития кинематографа и буфет. Кинолюбителям предложат к просмотру классические советские фильмы, а также «постоянно обновляющиеся экспозиции плакатов и фотографий, лекции и круглые столы, тематические вечера с погружением», сообщает пресс-служба музея.

Организаторы уверены, что ретрокинотеатр «Украина» покорит зрителей не только уникальным репертуаром, но и интерактивным пространством, наполненным атмосферой настоящего советского кинотеатра.

Открытие кинотеатра «Украина» на улице Ленина состоялось 20 ноября 1955 года. Здание относится к лучшим отечественным образцам общественных сооружений середины 20 века, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В 2015 году кинотеатр был выведен из объединения «Севастополькино» и передан в федеральную собственность Музею обороны Севастополя. После реставрации в задании бывшего кинотеатра открыли культурно-выставочный центр с учебным классом и залом заседаний.