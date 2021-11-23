Только трое сирот получили жилье в этом году, а в очереди — более четырех сотен

В прокуратуре Севастополя провели межведомственное совещание о состоянии законности в сфере обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В прокуратуре Севастополя провели межведомственное совещание о состоянии законности в сфере обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В заседании, которое проходило под председательством исполняющего обязанности прокурора города Севастополя Максима Жука, приняли участие заместитель губернатора города Севастополя Алексей Парикин, директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, директор департамента образования и науки Елена Богомолова, исполняющий обязанности директора департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов, сотрудники прокуратуры.

Как было сообщено, в течение года прокуратура добивалась от департамента образования надлежащего учета детей этой категории. В суд направлено четыре иска с требованием включить четырех сирот в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Три иска уже удовлетворены.

С целью защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прокурорами направлено в суд 48 исковых заявлений об обязании департамента капитального строительства предоставить жилье по договору найма специализированного жилого помещения. Рассмотрено и удовлетворено 33 иска.

Финансирование на указанные цели в Севастополе составляет не более 20% от потребности, но и выделяемые средства в полном объеме не осваиваются. В настоящее время в городе не освоено более 200 млн рублей, предусмотренных в бюджете на обеспечение сирот жилыми помещениями. В связи с этим растет количество лиц, которые не реализовали свое право на получение жилья. По состоянию на 1 ноября 2021 года 441 человек из данной категории не обеспечен жилыми помещениями.

С начала года жилье получили только три сироты, причем квартиры для них были приобретены еще в прошлом году.

Только после внесения актов прокурорского реагирования департаментом капстроительства инициировано проведение закупочных процедур по приобретению квартир для сирот, но они не состоялись в связи с отсутствием заявок участников.

В мае 2021 года департамент инициировал увеличение стоимости квадратного метра закупаемого за счет средств бюджета города жилья. В июне после прокурорского вмешательства заключен государственный контракт на проектирование и строительство четырех жилых домов для детей-сирот. Однако участки для такого строительства до настоящего времени не утверждены.

Иные способы обеспечения жильем сирот не применялись.

В ходе совещания разработан ряд мер по восстановлению жилищных прав детей-сирот. В частности, рассмотрены вопросы усовершенствования регионального законодательства в части расширения способов обеспечения сирот жильем за счет предоставления им жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных форм, успешно применяемых в иных регионах РФ, сообщила пресс-служба прокуратура Севастополя.