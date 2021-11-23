Новости Севастополя

Ремонт роддома №2 обещают завершить до конца года

Окончание капитального ремонта одного из двух городских родильных домов опять перенесли.

Окончание капитального ремонта одного из двух городских родильных домов опять перенесли.

Новый срок прозвучал 22 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя от директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

По его информации, сейчас на объекте продолжается поставка оборудования. До 25 ноября ожидается поставка модуля охлаждения, не включенного в первоначальный проект.

— Все остальные вопросы, в принципе, сняли, — сообщил И.Гапицонов, что подтвердил директор горздрава Виталий Денисов.

На это глава города поручил доложить, имеются ли какие-либо претензии к строителям со стороны медиков, а к 1 декабря завершить все работы, оставив разве что документальное оформление объекта.

Напомним, что капитальный ремонт 2-го роддома горбольницы №5 – Центра охраны здоровья матери и ребенка начат в ноябре 2019 года по договору между ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» и ООО «СЗ «Гор-Строй». Концу 2020 года работы завершить не удалось. Позже заказчиком стало ГКУ «Единая дирекция капитального строительства». В апреле 2021 года губернатор отвел на завершение ремонта роддома срок до 1 июля, сообщала пресс-служба городского правительства.

В конце августа 2021 года на объекте была проведена прокурорская проверка, причиной которой стала информация о некачественно выполненных в роддоме строительных работах, а также нерешенность проблем с вентиляцией.

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