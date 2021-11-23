Расторгнуты все госконтракты на ремонт и строительство причалов катеров

Все заключенные с 2018 года контракты на реконструкцию и строительство причалов и пирсов в Севастополе, на сегодняшний день расторгнуты.

Все заключенные с 2018 года контракты на реконструкцию и строительство причалов и пирсов в Севастополе, на сегодняшний день расторгнуты.

Об этом сообщил директор городского департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, выступая в Законодательном собрании 23 ноября.

Депутат Татьяна Щербакова поинтересовалась у него, когда планируется ремонт находящегося в аварийном состоянии причала на Радио горке?

— Что касается причалов. У нас с 2018 года были заключены государственные контракты на реконструкцию и строительство 12 причалов и пирсов. Проектными организациями работа выполнялась по сути добросовестно, но, к сожалению, в 2020 году произошли изменения к требованиям по данному типу сооружений. Из «опасных» они были переквалифицированы в «особо опасные», — доложил И.Гапицонов.

По его словам, проектными организациями все решения были выполнены на 100% согласно предыдущим требованиям, но получить положительное заключение на выполненную работу не удалось. Потребовались дополнительные изыскания и проработки уже готовой проектной документации. При этом стоимость госконтракта не позволяла подрядчикам это сделать.

— Почти по всем госконтрактам договоры были расторгнуты, — подчеркнул И.Гапицонов.

Он также отметил, что в последнее время были актуализированы технические задания и другие вопросы, проведены совещания с департаментом транспорта и, по всей вероятности, в дальнейшем реконструкцией и строительством причалов и иных гидросооружений займется другой департамент.

Хочется напомнить И.Гапицонову, что городские власти несколько раз порывались начать ремонт причала на Радиогорке, но каждый раз оказывалось, что он не стоит на балансе у Севморпорта, поэтому ремонтировать его или строить на его месте новый нельзя.